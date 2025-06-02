De acuerdo a lo establecido por la Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del ministerio de Economía y Producción, el jueves 12 y viernes 13 de este mes se abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el cronograma es el siguiente:
Jueves 12 de junio
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
-INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN
-ESTACION EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
– COMUNAS RURALES
– INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Viernes 13 de junio
– ADMINISTRACION C E N T R A L
– DEFENSORIA DEL PUEBLO
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-PODER LEGISLATIVO
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
– MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)