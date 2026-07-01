Entró en vigencia la nueva tarifa de $1.700 para el transporte La actualización tarifaria entró en vigencia a partir de este miércoles tras la finalización del trámite administrativo de rigor. El incremento había sido sancionado por el Concejo Deliberante en una ajustada y reñida votación.

A partir de este miércoles, moverse en transporte público por la capital provincial es más caro. Tal como se había anticipado, hoy entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario para el servicio urbano de pasajeros en San Miguel de Tucumán, llevando el valor del boleto mínimo a $1.700.

La aplicación de esta nueva tarifa pone punto final al trámite administrativo que el Ejecutivo municipal debía llevar adelante tras la sanción de la ordenanza. De esta manera, las máquinas validadoras de las unidades que recorren la ciudad ya se encuentran actualizadas y cobrando el nuevo monto a los usuarios.