Escaba sumó infraestructura clave para potenciar el turismo y mejorar los servicios El gobernador encabezó la habilitación de luminarias LED, recorrió un parador renovada y formalizó la entrega de la hostería local, destacando el valor de la inversión pública y privada para el crecimiento de la comuna.

El gobernador Osvaldo Jaldo visitó este viernes la comuna de Escaba, donde desarrolló una intensa agenda institucional que incluyó la participación en la ceremonia de la Pachamama, la entrega formal de la hostería local, la supervisión de obras en la terminal de ómnibus y la habilitación del nuevo sistema de alumbrado público con tecnología LED.

“El turismo es atender bien, dar servicios y generar las condiciones para que quien visite un lugar quiera volver. Eso es trabajar por el turismo, y eso estamos haciendo en Escaba”, expresó el mandatario durante su recorrido en el que estuvo acompañado por el ministro del Interior, Darío Monteros; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; el diputado Agustín Fernández; los legisladores Francisco Serra, Sandra Figueroa, Nancy Bulacio; el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín; y la intendenta de La Cocha, Gabriela Rodriguez.

Antes de llegar a la localidad, fue recibido con entusiasmo por alumnos y docentes de la Escuela Nº 73 “Ramón Soria” y de la Escuela Secundaria El Corralito, ubicadas sobre la ruta de acceso a Escaba. Los estudiantes salieron al encuentro del mandatario para saludarlo, acompañados por sus docentes y directivos, en una muestra de afecto y cercanía. La Escuela Nº 73, de nivel primario, cuenta con siete aulas que abarcan desde el jardín de infantes hasta sexto grado, y una matrícula de 117 alumnos. En esta jornada, además, celebraron el inicio de la modalidad de jornada extendida.

Homenaje a las raíces

En el marco del Día de la Pachamama, Jaldo participó de una ceremonia ancestral junto a autoridades locales, vecinos y miembros de comunidades originarias. “Hoy es 1 de agosto y quisimos rendirle un homenaje a nuestra madre tierra, donde depositamos mucha fe y fundamentalmente también rendimos un honor y un homenaje a nuestros antepasados. Estas fechas no pueden pasar desapercibidas, porque si no reconocemos y homenajeamos a nuestros antepasados, no vamos a saber a dónde vamos”, sostuvo el Gobernador, quien agradeció la recepción del comisionado comunal Ricardo León Boido y de toda la comunidad.

Entrega de la hostería de Escaba

Durante la jornada, Jaldo formalizó la entrega de la Hostería de Escaba a una institución gremial, que actualmente lleva adelante una importante inversión para su refuncionalización.

“A la Hostería de Escaba hoy el Gobierno de la Provincia ha dado una concesión a un gremio”, contó Jaldo. Y añadió: “Solo basta ingresar a esta hostería para darse cuenta del nivel de inversión que se ha venido haciendo para ponerla en funcionamiento. Antes tenía su estructura, pero no brindaba los servicios para los cuales había sido creada”.

Además, destacó el rol de la inversión privada en la zona: “Agradecemos no solo lo que ya se hizo, sino también las proyecciones a futuro. Esto dinamiza la economía, genera empleo y fomenta el turismo como actividad estratégica para el desarrollo local”.

Conectividad para el interior

Mas tarde, el Primer Mandatario visitó el parador que funcionará como terminal de ómnibus y destacó el esfuerzo del sector privado para mejorar la conectividad en zonas de alta montaña.

“Hemos visto una terminal nueva, refaccionada, y también una empresa de transporte que presta el servicio en esta zona. Son caminos donde no cualquiera invierte. Valoramos mucho el esfuerzo de esta empresa, que ha incorporado una unidad 0 km con aire acondicionado y calefacción para los vecinos de Escaba, La Calera y otras localidades cercanas”, señaló.

El ministro del Interior, Darío Monteros, remarcó: “Es un día maravilloso para nosotros como provincia, llegarse a esta jurisdicción de Escaba para ver esta obra de infraestructura que está haciendo la comuna con este parador turístico que consiste en una dársena que se transforma en una mini terminal donde pueden ingresar los colectivos que vengan con turistas, que vengan con gente de Tucumán que quieran conocer esta maravillosa jurisdicción” y contó que se dejó habilitada una obra de alumbrado LED.

El funcionario además remarcó que el presidente del Ente Turismo que “ha trabajado mucho para que este emprendimiento sea realidad. Como bien lo dice nuestro gobernador es la industria sin humo, esta industria que sirve para que vengan a conocer Escaba, vengan a disfrutar. Tienen una hermosa hostería, tienen cuatro bungalós para que también puedan disfrutar. Esto es importante para Tucumán. Escaba los espera, Escaba tiene toda la infraestructura para que el turista que quiera llegar, la familia que quiera llegar, pueda disfrutar de estas bellezas naturales que tiene Tucumán”.

Obras de alumbrado público

Entre las obras de infraestructura inauguradas se destacó la ampliación del alumbrado público con luminarias LED, que mejora la seguridad y la calidad de vida de la comunidad. “El delegado comunal ha trabajado para extender este servicio con tecnología de última generación. Estas inversiones son claves para fortalecer el turismo y los servicios en toda la zona”, aseguró Jaldo.

Para cerrar, el gobernador refirió a la necesidad de destinar los recursos del Estado en beneficio de la gente. “Cuando nos dicen que hay que cuidar el superávit fiscal, coincidimos. Pero, ¿de qué sirve si no lo volcamos en beneficio de las jurisdicciones del interior del país? El superávit debe usarse para mejorar rutas, caminos, servicios y condiciones de vida. Eso es lo que aspiramos con esta hostería de Escaba, que se dinamicen y se redistribuyan los recursos”, sostuvo.

Y concluyó: “Por eso hemos venido personalmente, con todo el equipo, a decirles gracias a todos los que pusieron un granito de arena para que Escaba pueda crecer. A los inversores privados les decimos que sigan apostando por Tucumán: acá se respeta la inversión, la propiedad privada y la seguridad jurídica”.

En el marco de las actividades de promoción turística en Escaba, el delegado comunal de la localidad celebró la puesta en funcionamiento de la hostería local y las obras complementarias que fortalecen la infraestructura turística de la zona: “Vino el gobernador a inaugurar la hostería, unas obras que hicimos nosotros que sería el parador turístico” a lo que se sumará un cajero automático que fue gestionado y que se instalará “no solamente para el turista, sino especialmente para el pueblo”.

El comisionado reafirmó así el compromiso de la comuna con el desarrollo local, destacando tanto la inversión en infraestructura como el impulso a las actividades deportivas y recreativas que contribuyen a dinamizar la economía: “Seguimos trabajando juntos con turismo. Este domingo tenemos dos eventos, un duatlón y un campeonato de pesca en el lago. Trabajando en conjunto con el deporte y colaborando en lo que sea necesario”.

Por su parte, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, afirmó: “Hoy celebramos inversiones concretas: en un parador con toda una obra de infraestructura. Se tomó una obra con un gran movimiento de tierra, porque es una obra nueva, es decir, hubo una inversión y que la hizo la gente de la comuna con toda pasión”.

También remarcó la mejora del alumbrado público, la limpieza y la búsqueda de prestadores de servicio. “Ustedes ven que hoy en el lago, si quieren salir a disfrutar, hay un prestador de servicio: se puede andar en kayak, en lancha, puedes venir a pescar”, dijo y agradeció a Osvaldo Barreñada, secretario general de la UTI, gremio mayoritario del PAMI, “por tomar este desafío, invertir en equipamiento y hoy trabaja con criterio de sustentabilidad, con energía solar en las cabañas”.

Por su parte, Barreñada contó que la concesión fue dada al gremio que es la Unión de Trabajadores del Instituto “A nosotros nos lo dieron, hicimos los trabajos que teníamos que hacer. Hicimos la inversión, hemos logrado poner un todo un sistema de paneles solares que nos va a dar la posibilidad de que podamos entregar desde Escaba a la red para ayudar un poco con el tema eléctrico. Sabemos que en Tucumán, en en la época de verano es tenemos algunos déficits y hay muchos cortes”.

“Queremos fomentar el turismo, como bien decía el gobernador, para que vengan todos los que quieran”, cerró.