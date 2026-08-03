Esta tarde habilitarán el tránsito en la intersección de calles 24 de Septiembre y Buenos Aires La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) confirmó que la circulación se normalizará durante la tarde tras finalizar los trabajos de bacheo.

Después de varios días de complicaciones para los conductores que circulan por el corazón de San Miguel de Tucumán, el panorama comenzará a despejarse parcialmente. La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que, durante la tarde de hoy, quedará rehabilitado el tránsito vehicular en la intersección de 24 de Septiembre y Buenos Aires.

Reapertura tras las tareas de limpieza

Según el comunicado de la empresa prestataria, los operarios aprovecharán el horario de la siesta para llevar a cabo las tareas de limpieza profunda en la zona. Una vez removidos los escombros y restos de obra, se retirarán las vallas para permitir el paso de los autos y colectivos.

La apertura de esta esquina es clave para descomprimir el flujo de vehículos que ingresan desde la zona sur hacia el centro. Desde la SAT pidieron disculpas a los vecinos y comerciantes por las molestias ocasionadas durante el tiempo que demandó la reparación del conducto.

MIRA TAMBIÉN Un niño de tres años quedó internado luego de caer en una boca de tormenta sin tapa

Fuente La Gaceta