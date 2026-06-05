Extienden hasta el lunes 8 la entrega del boleto gratuito para jubilados La Secretaría de Transporte de la Provincia informó que se extenderá hasta el próximo lunes 8 de junio el operativo.

El ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a través de la Secretaría de Transporte informó que se extenderá hasta el próximo lunes 8 de junio el operativo de entrega del boleto gratuito para jubilados que se desarrolla en el Complejo Belgrano de San Miguel de Tucumán.

La medida busca garantizar que todos los beneficiarios puedan acceder al retiro de los boletos correspondientes a los meses de junio, julio y agosto. El operativo se realiza en el horario de 7 a 13 y está destinado a jubilados de la capital.

El secretario de Transporte, Vicente Nicastro, explicó que la extensión del operativo tiene como objetivo garantizar que todos los beneficiarios que no pudieron concurrir durante la semana puedan retirar sus boletos. Asimismo, recordó que los boletos correspondientes a los meses de junio, julio y agosto mantendrán su vigencia hasta el próximo 10 de septiembre.

Además, recordó que los beneficiarios pueden retirar los boletos personalmente o a través de un tercero, quien deberá presentar el DNI físico propio y el del jubilado.

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Durante el operativo también continúan los servicios sanitarios brindados por el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), con vacunación antigripal, vacunas contra COVID y neumonía, controles de presión arterial y cobertura médica preventiva para los adultos mayores.

Fuente Comunicación Tucumán