En el marco del inicio de la paritaria 2024 para la actividad mercantil, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) han alcanzado un nuevo acuerdo.

Según lo acordado, se establece un aumento no remunerativo y no acumulativo del 8% para el mes de abril sobre el salario de marzo, y un 7% también no remunerativo y no acumulativo para el mes de mayo sobre el mismo referente. Además, se ha definido una suma fija por única vez y no remunerativa de $40.000, la cual se abonará durante el mes de abril.