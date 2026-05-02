Frustraron el traslado ilegal de drogas en una terminal de ómnibus Los objetos personales de la sospechosa también quedaron bajo resguardo policial.

Un equipo de la Dirección Drogas Peligrosas (DIDROP) Concepción incautó marihuana y arrestó a la responsable de su transporte.

Investigando un caso de narcomenudeo, los uniformados determinaron que, este jueves en horas de la tarde, se produciría el traslado de sustancias ilícitas usando como punto de partida la terminal de colectivos de la ciudad de Aguilares. Por ello, los efectivos montaron vigilancia en puntos estratégicos de la estación logrando dar con la causante alrededor de las 17 horas. Entre sus pertenencias llevaba una caja con un electrodoméstico, dentro del cual, se encontraban ocultas 3 bolsas con cannabis sativa compactada en una cantidad equivalente a más de 1800 dosis.

Tras el hallazgo, la droga fue decomisada de inmediato y la acusada, una joven de 21 años, fue alojada en la sede operativa de esa Unidad donde continúa en calidad de aprehendida según lo dispuesto por UFINAR.

Fuente Comunicación Tucumán