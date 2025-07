Fuerte rechazo en el sector cañero de Tucumán a las declaraciones del legislador Seleme Las acusaciones del parlamentario sobre la teórica producción de azúcar en negro y la falta de apoyo estatal generaron indignación entre productores e industriales, con críticas de referentes como Jorge Rocchia Ferro y la UCIT, quienes exigen pruebas concretas y advierten sobre el daño al sector que ocasionan este tipo de manifestaciones.

Las recientes declaraciones del legislador libertario José Seleme, del bloque “Avanza Tucumán”, desataron un profundo malestar entre los actores del sector cañero e industrial de la provincia. Sus dichos, que apuntaron a la falta de respuestas del gobierno de Osvaldo Jaldo ante la crisis del sector y a la supuesta producción de azúcar en negro, fueron recibidos con críticas contundentes por parte de referentes clave, quienes acusan al parlamentario de hablar sin fundamentos y perjudicar la actividad.

El presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes, Jorge Rocchia Ferro, fue uno de los primeros en salir al cruce de Seleme. “El sector cañero sí está preocupado por el precio de la bolsa, pero no son los valores que dice el legislador. Sería bueno que den nombre y apellido, porque no le hace bien al sector que se hable en general. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto sobre quiénes son los responsables o presuntamente están comercializando o produciendo en negro. La mejor forma de destruir el precio es haciendo lo que está haciendo Seleme: hablando cosas sin fundamentos ni sustento, culpando a gente sin dar nombres y haciendo política con esto. Así vamos a lograr que el precio decaiga más, y será por obra de Pepe Seleme, hablando como comentarista deportivo de un asunto serio que moviliza la economía de miles de tucumanos. Como decía el personaje Tambor en la película Bambi: ‘Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar’. Algunos deberían hacerlo, porque quizás así construyan y no hablen o manden comunicados sin sustento a los medios”, expresó Rocchia Ferro, visiblemente molesto.

La Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) también manifestó su rechazo a las palabras del legislador. “Es inaceptable que se lancen acusaciones tan graves sin pruebas. Seleme habla de azúcar en negro y de un gobierno que mira para otro lado, pero no aporta un solo dato concreto. Esto no solo daña la imagen del sector, sino que genera desconfianza en los productores que trabajamos dentro de la legalidad”, señaló Sergio Fara, presidente de la entidad. “Pedimos que, si hay irregularidades, se denuncien con nombres y pruebas ante las autoridades competentes, no en los medios para hacer política”, agregó.

En el centro de la controversia está la situación crítica de la rama cañera local, que enfrenta una caída en el precio de la bolsa de azúcar, mientras los costos de insumos como combustible, fertilizantes y herramientas no dejan de aumentar. Este escenario, denunciado en un comunicado titulado “¡Cañeros en alerta!”, llevó a los productores a advertir que están “al borde de la ruina” sin medidas urgentes.

MIRA TAMBIÉN Controles en los Puestos Fronterizos: secuestran mercadería producto del contrabando

Seleme, en su intervención, insistió en la necesidad de apoyo estatal: “No alcanza con exportar. Los cañeros necesitan financiamiento para poder levantar la zafra. Sin crédito, sin asistencia y con costos en alza, se hace imposible seguir.” Sin embargo, sus críticas más duras se dirigieron a la supuesta producción de azúcar en negro, que, según él, afecta gravemente a los pequeños productores. “La cantidad de azúcar en negro que se está produciendo en Tucumán hoy es vergonzosa. Y lo más grave: no hay ningún tipo de control. Nadie regula, nadie fiscaliza. El Gobierno mira para otro lado”, afirmó.

MIRA TAMBIÉN Jaldo y Chahla avanzaron en el plan de contingencia pluvial para San Miguel de Tucumán

El legislador también alertó sobre las consecuencias a largo plazo: “Esto no va a terminar bien. Los cañeros están ahogados, sin apoyo, y la actividad se sigue concentrando en pocas manos. El Gobierno tiene que dejar de proteger a unos pocos y empezar a cuidar al que produce en regla.” Estas palabras, lejos de generar consenso, avivaron las críticas de quienes consideran que sus acusaciones carecen de sustento y perjudican al sector en un momento ya delicado.

Desde el sector se insistió en la necesidad de un diálogo constructivo. “No negamos los problemas que nos aquejan, pero señalar con el dedo sin pruebas no ayuda. Necesitamos soluciones concretas y controles efectivos, no declaraciones que siembran más incertidumbre”, indicaron.