Fuga en el acueducto El Cadillal: SAT analiza posibles cortes de servicio La empresa informó que la reparación no pudo completarse sin interrumpir el servicio debido a la complejidad técnica de la cañería y advirtió que una eventual intervención podría generar baja presión o cortes en amplias zonas de San Miguel de Tucumán.

La Sociedad Aguas del Tucumán informó sobre una fuga de agua potable registrada en la intersección de avenida Francisco de Aguirre y Juan José Paso, la cual corresponde al acueducto El Cadillal, infraestructura principal que transporta agua hacia la Planta Potabilizadora “Muñecas”.

Según detalló la empresa, en reiteradas oportunidades se intentó reparar la pérdida sin interrumpir el funcionamiento del sistema. Sin embargo, las tareas resultaron altamente complejas debido al gran diámetro de la cañería y a la elevada presión con la que opera el acueducto.

Actualmente, personal técnico de la SAT se encuentra evaluando las alternativas de intervención. La empresa advirtió que, en caso de ser necesario realizar una interrupción del servicio para concretar la reparación definitiva, la medida será comunicada con antelación a la población.

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De producirse una afectación en el suministro, podrían registrarse baja presión o interrupciones del servicio en amplias zonas de San Miguel de Tucumán.

La intervención está siendo coordinada por el gerente de Planificación e Infraestructura, ing. Sergio López; el gerente de Producción, Iván Buczek; y el vicepresidente de la SAT, arq. Carlos Gallac, bajo la supervisión del presidente de la empresa, Dr. Marcelo Caponio.