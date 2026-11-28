Gendarmes descubrieron 10 kilos de hojas de coca ocultos dentro de paquetes de fideos Ocurrió sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del Peaje Molle Yaco, donde se detuvo la marcha de un ómnibus de larga distancia que circulaba desde La Quiaca (Jujuy) con destino a Mendoza.

Anoche, los efectivos de la Patrulla Eventual “Trancas”, dependientes del Escuadrón 55 “Tucumán” desplegados sobre el kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del Peaje Molle Yaco (Departamento de Trancas) detuvieron la marcha de un ómnibus de larga distancia que circulaba desde la ciudad jujeña de La Quiaca con destino final a la provincia de Mendoza.

Al efectuar la inspección, los gendarmes observaron tres bultos que, a simple vista, aparentaban contener únicamente paquetes de fideos. Sin embargo, al realizar una verificación más exhaustiva frente a testigos, los funcionarios abrieron los envoltorios y constataron que los alimentos eran utilizados como método de ocultamiento para disimular envoltorios con hojas de coca en estado natural.

En presencia de testigos, el personal de la Fuerza contabilizó un peso total de 10 kilos del vegetal.

Con intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA – Delegación Tucumán), se procedió al labrado de las actuaciones de rigor y al decomiso de la mercadería por infracción a la Ley Nº 22.415 Código Aduanero, mientras que la ciudadana involucrada quedó supeditada a la causa.