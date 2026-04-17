El clima otoñal en Tucumán continúa mostrando su cara más inestable. Para este viernes 17 de abril, los tucumanos deberán salir de casa preparados para enfrentar una jornada pesada, marcada por la alta humedad, según detalla el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El detalle del tiempo para hoy
- Mañana gris y sofocante: El día comenzó con el tiempo sin precipitaciones y una temperatura mínima de 18 grados. Sin embargo, el dato que marca el pulso de la jornada es la humedad, que alcanza un altísimo 93 por ciento. A pesar de estas condiciones, la visibilidad es buena. Los vientos soplan desde el norte a una velocidad leve de 4 kilómetros por hora. Para la media mañana no se anuncian lluvias, la humedad será del 88% y habrá vientos leves de 6 km/h del oeste.
- Tarde de calor pesado: La situación empeorará pasado el mediodía. El SMN anticipa que el cielo continuará cubierto y no se registrarán lluvias en la ciudad y alrededores. En esta franja horaria, el termómetro tocará su marca máxima de 25 grados, lo que, sumado a la humedad, generará una sensación térmica agobiante. Los vientos rotarán hacia el sector sur, manteniendo velocidades de 8 km/h.
- Noche inestable: Hacia el final del viernes, la temperatura descenderá lentamente hasta ubicarse en los 18 grados. El viento calmará casi por completo, soplando desde el sudoeste a una velocidad imperceptible (7 km/h). Atención para quienes tengan planes nocturnos: la inestabilidad persistirá, aunque sin probabilidad de lluvias.