Gris, pesado y sin lluvias: el pronóstico para este viernes en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada inestable para la capital provincial. Con una máxima de 25°C y una mínima de 18°C, la jornada estará marcada por la alta humedad.

Por Redacción - El Ocho 17/04/2026 · 8:31 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio