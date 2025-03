Habilitan el tránsito en calles Mendoza y Camino del Perú Continúan siendo intensos los trabajos para rehabilitar totalmente el tránsito en la intersección de Mendoza y Camino del Perú, uno de los sectores más afectados por la tormenta del sábado pasado.

El director de la Dirección Provincial del Agua (DPA), Ángel Marcelo Cancellieri, confirmó que este jueves se habilitará media calzada del puente ubicado en Camino del Perú y calle Mendoza, que une capital con Yerba Buena.

“Hace 10 minutos hablé con la gente de (ex) Gasnor (empresa Naturgy), que me avisaron que el caño de gas no genera fuga. Por lo tanto, ya se está dando la presión que necesita para funcionar y alimentar a la estación de GNC de avenida Mate de Luna”, había afirmad el funcionario durante la jornada del miércoles.

“Se está hablando con los dueños de la estación para derivar gradualmente la presión y que vuelva a funcionar la distribución de gas natural comprimido”, expresó.

Cancellieri señaló, en esa línea, que “se avanzará ahora en los trabajos para restablecer el muro lateral” del canal.

“También estuvimos trabajando con la Municipalidad de Yerba Buena, ya que el tránsito viene desde ese lado. Estamos haciendo los estudios pertinentes para que desde mañana se habilite media calzada. La otra media calzada será resguardada para contener las tareas de los operarios en el canal. No quiero que el tránsito avance sobre los lugares de trabajo”, expresó.

El titular de la DPA aseguró que, además de Camino del Perú y Mendoza -de interés para las habitantes de Yerba Buena y capital-, hubo otros sectores que resultaron también “muy dañados” por el temporal del sábado, como la ruta nacional 40, en la zona de El Bañado, a raíz del desborde del río Santa María.

“Trabajamos con Vialidad Nacional. Tenemos maquinarias en ese sector. Otro punto es Los Sarmiento, en Aguilares”, describió.

