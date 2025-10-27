Inicia el Escrutinio Definitivo en Tucumán este martes a las 18:00 La Secretaría Electoral Nacional, con sede en Tucumán, ha fijado para este martes a las 18 horas el inicio del escrutinio definitivo de las elecciones legislativas celebradas el domingo 26 de octubre. La sede elegida para el conteo oficial es el salón de actos de Las Piedras 418, en San Miguel de Tucumán.

El procedimiento se realizará bajo la atenta supervisión del Juzgado Federal con competencia electoral y con la participación de los apoderados de las fuerzas políticas contendientes. Fuentes de la Secretaría Electoral recalcaron que este es el único conteo con validez legal, esencial para confirmar los resultados provisorios emitidos el domingo y para dirimir cualquier diferencia o impugnación que pudiera surgir.

El proceso se extenderá hasta la revisión total de todas las actas de las mesas electorales provinciales. Con su finalización, se oficializarán los resultados definitivos de los comicios en Tucumán