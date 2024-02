Inicio de clases en Tucumán: podrán realizarse fichas médicas gratuitas en las escuelas El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de Tucumán están colaborando para implementar fichas médicas gratuitas en las escuelas

Con el comienzo del año escolar, se ha vuelto crucial que los padres realicen un chequeo general de la salud de sus hijos. Esta es una iniciativa que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación de la provincia llevarán a cabo de manera gratuita en varias escuelas de Tucumán.

El Ministro de Salud destacó la importancia de las fichas médicas para detectar enfermedades, algunas de las cuales pueden ser graves, en los niños. “Las fichas médicas no son solo un requisito que la escuela solicita. Hemos decidido, a petición del gobernador Osvaldo Jaldo, que la salud vaya a la escuela”, dijo.

En cuanto al trabajo conjunto que se lleva a cabo entre los ministerios, Medina Ruiz comentó: “Estamos trabajando en el cronograma junto al equipo de la Ministra de Educación, la profesora Susana Montaldo. No queremos que los padres lleven a los niños a los CAPS o a las policlínicas. Si alguien quiere ir a su médico particular de confianza para que le haga el certificado, no habría ningún problema. Pero la idea es aliviar la carga de trabajo y hacer esto de manera organizada, ahorrando tiempo a los pacientes y siendo más efectivo”.

Además, el Ministro de Salud indicó que la operación de las fichas médicas comenzará la segunda semana de marzo y enfatizó su importancia: “La ficha médica es una oportunidad para encontrar patologías potencialmente graves. Un problema cardíaco que puede haber estado presente desde el nacimiento y no fue detectado. Esta es la oportunidad”.