Investigan la muerte de un hombre de 64 años en una cancha de fútbol El cuerpo de Ramón Ruiz Díaz fue encontrado este miércoles al mediodía en inmediaciones de Lavaissé y Pellegrini, en San Miguel de Tucumán. La Justicia trabaja para determinar las causas del deceso.

Un hombre de 64 años, identificado como Ramón Ruiz Díaz, fue encontrado sin vida este miércoles 17 de septiembre, en horas del mediodía, en la intersección de las calles Lavaissé y Pellegrini de la capital tucumana, donde hay unas canchas de fútbol.

El cuerpo fue hallado debajo de un árbol por unos jóvenes y de inmediato se comunicaron con la Policía. Enseguida se dio intervención a la Unidad Fiscal de turno, en este caso Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, quien se dirigió a la escena acompañado por los investigadores Paula Orellana, Alejandro Andole y Sofía Sierra.

Al mismo tiempo, el fiscal ordenó la actuación en el lugar de las distintas áreas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), a los efectos de que proceda al lavamiento de muestras que puedan llegar a servir como evidencia.

Según precisó el médico forense, aparentemente el cuerpo no presentaría signos de violencia, sino una herida en una de sus piernas (en la región femoral). A su vez, en el lugar se observaron manchas pardo rojizas en las prendas de vestir (tenía puesta ropa de grafa y borcegos) y una botella de vidrio rota, con su líquido derramado en el suelo.

Desde la Fiscalía señalaron que, por el momento, la causa está caratulada como “muerte dudosa”. Además, agregaron que la autopsia se llevará a cabo entre hoy y mañana.