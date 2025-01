Jaldo adelantó que podría haber cambios en su gabinete El Gobernador se reunió con el vicegobernador, Miguel Acevedo, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla. Destacó las ventas en las fiestas de fin de año y adelantó el cambio de funcionarios.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió este viernes por la mañana en su despacho de Casa de Gobierno al vicegobernador, Miguel Acevedo, y al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.

Sobre la reunión, Jaldo remarcó que durante su ausencia, cuando el Poder Ejecutivo quedó a cargo de Acevedo, “la Provincia ha seguido funcionando con total normalidad, con paz social porque venimos terminando un buen año, con estadísticas de la Federación Económica que indican que Tucumán ha tenido una pequeña reactivación en cuanto a las ventas de Navidad, de fin de año y de Reyes”, sostuvo y aseguró que “la reactivación económica va llegando a los diferentes sectores de la sociedad”.

“Tenemos que seguir teniendo un Estado presente en cada rincón de la provincia, tenemos que seguir trabajando y ayudando a nuestras economías regionales, ayudando a los que producen, a los que industrializan y comercializan”, afirmó el Primer Mandatario provincial.

Cambio de funcionarios

Asimismo, el Gobernador fue consultado sobre posibles cambios en la estructura del organigrama del Poder Ejecutivo y dijo: “Vamos a hacer unos cambios en estos días, me estoy interiorizando recién y me he tomado estos días para pensar, analizar, relanzar nuestra gestión de gobierno; seguramente algunas modificaciones tenemos que hacer en áreas, la semana que viene lo vamos a terminar de definir”, concluyó.

El Gobernador reafirmó la postura institucional de respetar las decisiones tomadas a nivel federal

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió también al contexto electoral de 2025 y explicó que la única instancia electoral para Tucumán será el proceso nacional. MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo convocó a los ministros para una reunión de gabinete “Nosotros tenemos únicamente elecciones nacionales y nos regiremos con el cronograma que dicte la Nación, donde la provincia elegirá a cuatro diputados nacionales”. Asimismo, el Primer Mandatario fue consultado sobre las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuya continuidad generó debates en el ámbito político nacional. “Hoy las PASO están vigentes. Se habla de derogarlas, pero esa decisión corresponde exclusivamente al Congreso Nacional. Como provincia, no podemos intervenir y acataremos lo que se resuelva en las cámaras de Diputados y Senadores”, señaló Jaldo, dejando en claro que Tucumán seguirá alineándose a las disposiciones nacionales en materia electoral.