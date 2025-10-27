Jaldo celebró el triunfo en Tucumán: “Le ganamos a Milei con el 51% de los votos” El gobernador Osvaldo Jaldo resaltó el desempeño electoral de Tucumán en las elecciones legislativas nacionales, donde el frente oficialista Tucumán Primero obtuvo un 50,6% de los sufragios, posicionándose como la quinta fuerza política del país.

“En Tucumán, nuestro candidato a diputado nacional le ganó a Javier Milei, le ganó al Presidente de la Nación. Mientras en otras provincias Milei superó a los gobernadores, acá no fue así”, expresó Jaldo al analizar los resultados.

El mandatario provincial consideró que el respaldo en las urnas refleja el apoyo ciudadano a la gestión de gobierno y a la conducción del peronismo tucumano. “Cumplimos con nuestras expectativas: alcanzamos el 51%, casi 510 mil votos. A nivel nacional, eso nos ubica en un lugar muy importante dentro del escenario político argentino”, sostuvo.

Jaldo también destacó la alta participación electoral, que convirtió a Tucumán en la provincia con mayor concurrencia a las urnas del país, con un nivel de entre 76% y 78%. “Son dos datos que se mencionaron a nivel nacional: la alta participación y la contundencia del triunfo, con más de medio millón de votos”, subrayó.

Finalmente, el gobernador remarcó que los resultados fortalecen la posición política de la provincia. “Tucumán es la sexta en cantidad de electores y salió fortalecida. Sacamos los 51 puntos que teníamos que sacar, y eso nos deja muy bien posicionados a nivel nacional”, concluyó.