Jaldo dejó oficialmente inaugurada la Fiesta del Caballo El Gobernador participó de la primera jornada del festival Nacional e Internacional que este año cumple 25 años.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, estuvo presente hoy en la primera noche del festival Nacional e Internacional del Caballo, que este año celebra su edición número 25.

Durante la velada desfilaron artistas de la talla de Q’Lokura, Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo, Destino San Javier, “El Indio” Lucio Rojas, Los Palmareños de Saul, Carlos Sánchez “El Tucu” y Emilio Delgado

El Gobernador estuvo acompañado por su esposa Ana María Grillo; el vicegobernador, Miguel Acevedo; el ministro del Interior, Darío Monteros; la diputada Nacional, Gladys Medina; el intendente local Antonio Moreno; los legisladores Roberto Moreno, Hugo Ledesma, Walter Herrera, Gerónimo Vargas Aignasse y Roque Argañaraz; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el intendente de Famaillá, Enrique Orellana, entre otros.

“Quiero felicitarlo hoy al Intendente, y a todos los que tienen que ver para que esta fiesta no solo siga creciendo, sino que siga manteniendo esa idiosincrasia familiar. Eso no se ve en todos los lugares, no se ve en todos los festivales. Acá viene el papá, la mamá, el abuelo, los chicos y todos se divierten y todos disfrutan a su manera cada uno de los espectáculos”, afirmó Jaldo.

En ese sentido Jaldo agregó: “quiero decirle a todos los tranqueños, muchas gracias, muchas gracias porque han conservado esta fiesta, muchas gracias porque hicieron crecer esta fiesta, pero fundamentalmente muchas gracias porque han conservado la idiosincrasia de una fiesta de tradición, de cultura, de historia, pero fundamentalmente una fiesta de la familia argentina”.

Por otro lado, el Gobernador resaltó la importancia del trabajo en equipo para que este tipo de festivales pueda realizarse. “Esto no se podría hacer si no hay un trabajo en equipo; un trabajo en equipo que no hay duda que empieza en la municipalidad de Trancas con el señor intendente, con los concejales, los empleados municipales que le ponen el lomo todos los días, haya sol, haga frío y llueva, como ha sucedido en las últimas horas. Y por supuesto, el apoyo incondicional del Gobierno de la Provincia. Ustedes saben que hoy estamos en una crisis profunda, que la situación económica no es muy buena. Pero ustedes saben que el espectáculo que acá se brinda es de primer nivel, acá no falta nada. Todo lo que se hace, se hace con lo mejor, con el mejor nivel, como es la Doma, como es el concurso de los caballos peruanos, la cartelera que se ve, la verdad que durante las cuatro noches espectacular. Por eso hay un gran esfuerzo económico, un gran sacrificio humano, por eso hoy una vez más estamos presentes”.

Por su parte, el intendente local agradeció la presencia de las autoridades y dio la bienvenida a todos los presentes. “Esta es una fiesta convocante, que reúne a la familia, que fortalece la tradición, que permite activar y potencializar al máximo la economía. Así que muy contentos, y acá acompañando, recibiendo las autoridades provinciales. Hemos crecido en este pueblo y hoy queremos dar nuestra capacidad, nuestro cariño, nuestro amor hacia nuestro pueblo al máximo para poder brindarle lo mejor. Haciéndolo con un gran equipo de trabajo que nos ha permitido conformar la democracia, apoyado permanentemente por el ministro del Interior, Darío Montero, una persona que he tenido la suerte de conocerlo en esta gestión, que lo admiro, que tiene una sensibilidad muy particular y que ayuda a todos los intendentes. Por eso no tengo duda que el tiempo que queda en mi gestión vamos a hacer muchas cosas lindas juntos en beneficio de todo el pueblo”.

Finalmente, el ministro del Interior, Darío Monteros, añadió que “debo destacar el trabajo de los empleados municipales, la organización, en todo lo que tiene que ver a la seguridad, en todo lo que tiene que ver a la infraestructura que hay a la vuelta de este gran festival, este festival más importante de Tucumán, del norte argentino. Así que hay que vivirlo a pleno”.

En ese sentido, Monteros también resaltó lo que mueve el festival. “Esta es una de las fiestas más importantes y sobre todo valorizando una fuente de turismo como es esa industria silenciosa que caracteriza a nuestra hermosa provincia. No hay duda de que esta fiesta, más allá de la alegría de la gente que viene a participar, hay una industria de la actividad de muchos emprendedores, de los gastronómicos, de aquel que cuida un vehículo, de aquel que vende un sombrero, que vende la nieve, bueno, las distintas actividades. Y que no hay duda que dinamiza esa economía chica, esa economía de familia, esa economía hogareña”.