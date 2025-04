Jaldo: “el diputado Roberto Sánchez no conoce Tucumán” El gobernador, Osvaldo Jaldo, ante los cuestionamientos del diputado Roberto Sánchez en torno a obras, manifestó: “no sé en qué provincia vive el diputado Sánchez… creo que hay que invitarlo a que recorra un poquito más Tucumán”.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se expresó en torno a manifestaciones formuladas por el diputado nacional, Roberto Sánchez, quien días atrás había cuestionado la gestión de obras de infraestructuras de la provincia ante Nación. Al respecto, el mandatario tucumano dijo sobre Sánchez que “no conoce Tucumán”, argumentó que sus críticas obedecen a que se encuentra en campaña electoral y lo invitó a recorrer la provincia para interiorizarse sobre las obras que se ejecutan en la actualidad.

Jaldo detalló: “el diputado nacional –Roberto- Sánchez, como muchas otras personas, ya entraron en campaña electoral” y preguntó a los periodistas que lo entrevistaban: “¿Cuándo abrió la boca Sánchez en este año y ocho meses? Nunca. Es decir que hoy empiezan a abrir la boca porque ellos ya están entrando en un proceso electoral que es lógico y yo lo respeto. Lamentablemente, quien habla, seguramente va a entrar en un proceso electoral pero nosotros tenemos la responsabilidad hoy de gobernar la provincia, de trabajar por los tucumanos. En cambio, el diputado Sánchez lo vemos muy tranquilo. Él va a cumplir en diciembre cuatro años de mandato de diputado nacional y, la verdad, no he visto por lo menos yo que haya traído –obras- a Tucumán, pero yo sí puedo decir las obras”.

En esa línea, el mandatario continuó: “Primero, yo creo que –Sánchez- ni visita Concepción, porque saben que con el intendente –Alejandro- Molinuevo nosotros estamos haciendo la ruta 329 que arranca en Monteagudo y llega hasta Concepción. Hemos firmado un convenio con la intendencia de Concepción donde Concepción hace tres kilómetros y el resto de la 329 lo hacemos nosotros. O sea que Roberto Sánchez no sabe que se está haciendo la 329”.

Continuó: “Roberto Sánchez no sabe que se está haciendo la ruta 307 de los Valles Calchaquíes, una obra de 50 kilómetros que realmente ni siquiera un bache se tapaba por 40 años. Es la ruta que nos lleva a nuestros hermosos Valles Calchaquíes que nos une con Catamarca y con Salta”.

MIRA TAMBIÉN Un incendio generó alarma en el Parque Ambiental de Tafí del Valle

“Seguramente, el diputado nacional no recorre la provincia, no sabe que hay una política carcelaria donde venimos haciendo dos establecimientos penitenciarios. Uno inaugurado el 50% como Benjamín Paz; otro, Delfín Gallo para las mujeres terminado al 100%” y añadió: “Seguramente el diputado Sánchez no recorre la provincia porque la verdad que hoy estamos reparando más de 40 escuelas, algunas con recursos nacionales, otras con recursos propios”.

Por otro lado, comentó: “También Tucumán es una de las primeras provincias donde se va a reparar a nuevo el aeropuerto de la provincia de Tucumán. Es decir que en mucho tiempo que ha sido diputado nacional no ha podido gestionar que se repare el aeropuerto, ha tenido que llegar este gobernador para que el gobierno nacional lo ponga al aeropuerto de Tucumán en la primera licitación que se le ha prorrogado dos veces. Y ahora, el día 30, se abre la propuesta y se realizan las adjudicaciones para empezar a hacer la obra del aeropuerto de la provincia de Tucumán que son 58 millones de dólares para la provincia, una de las obras más importantes a nivel nacional”.

Asimismo, remarcó: “Y después ni qué hablar del acueducto de Vipos, ni qué hablar de la doble terna El Bracho – Villa Quinteros, que son obras que la tenemos en trámite administrativo. El PROCREAR II, el emprendimiento habitacional, uno de los más importantes a nivel nacional, ya está en la provincia de Tucumán porque el Gobierno nacional no lo pudo llevar adelante, porque disolvió el fondo fiduciario y sacó todos los recursos, por lo tanto, lo va a hacer el Gobierno de la provincia”.

MIRA TAMBIÉN Arrancan las discusiones salariales en el sector azucarero con expectativas de buena zafra

“Por eso yo no sé en qué provincia vive el diputado Roberto Sánchez. Así que yo creo que hay que invitarlo que recorra un poquito más la provincia de Tucumán. La verdad que creo que por ahí le falta el respeto a la gente, primero porque no conoce Tucumán y segundo me parece que le miente que va a ser candidato. Yo creo que no va a llegar a ser candidato a diputado, se va a caer antes”, concluyó.