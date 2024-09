Jaldo: “El legado que nos dejó el “Puma” Rodríguez seguirá vigente” El gobernador concurrió esta mañana al velatorio del intendente de la ciudad de La Cocha, quien perdió la vida en la noche del domingo en un accidente automovilístico. Lo acompañaron funcionarios del Poder legislativo, intendentes y ministros.

El gobernador Osvaldo Jaldo viajó en la mañana del lunes a la ciudad de la Cocha para darle el último adios al intendente Leopoldo Rodriguez, quien murió en la noche del domingo en un accidente automovilístico y en contacto con la prensa dejó algunas reflexiones.

“Algo impensado”

“Algo impensado como fue la pérdida irreparable de esta gran persona, compañero, amigo militante, el intendente de la Cocha, en un accidente que nunca nos hubiéramos imaginados y hoy vinimos personalmente a despedirlo y acompañar a la familia”, indicó Jaldo.

En ese sentido lo calificó como “una gran persona y (sobre todo) viendo el acompañamiento de los vecinos” y “vine a ponerme a disposición porque la intendencia de la Cocha debe seguir funcionando y como gobernador asumí el compromiso de hacer lo que esté al alcance”.

Juntos

En otro pasaje de la entrevista con La Gaceta Play, el titular del Ejecutivo provincial sostuvo que “con el “Puma” Rodríguez somos uno de los pocos que quedamos desde la vuelta de la democracia” y recordó que “hace tres semanas en una inauguración en la Cocha hablábamos de eso, cuando Fernando Pedro Riera era gobernador y el presidente Raul Alfonsín en la Nación.

Desde 1983 veníamos con el Puma Rodríguez caminando juntos, el desde el sur y yo desde el norte ocupando diferentes espacios institucionales. (Osvaldo Jaldo, gobernador)

Jaldo llegó a primera hora al salón donde velaron al intendente junto a varios intendentes y funcioanrios del Ejecutivo y Legislativo, entre ellos el ministro del Interior, Dario Monteros. “Recién estábamos reunidos con los hijos, con el Dr. Díaz, hermano de Susana la esposa del Puma, también fallecida. Es una familia muy unida y tenemos que estar más unido que nunca y esto es lo que el Puma hubiese querido: practicando y demostrando la unidad de la familia en cuanto a la militancia e institucional”.

“Vamos a seguir manteniendo lo que trazo durante 40 años el Puma en la ciudad y la sección electoral oeste”.

El Gobernador indicó que no habló aún sobre los pasos a seguir para reemplazarlo en el cargo. “No hemos hablado de llamar a elecciones, si de estar juntos y unidos y el gobierno cumplirá a rajatablas las leyes vigentes y las decisiones que ellos tomen en la Cocha. La ley 5529 es clara, el presidente del Concejo está a cargo de la Intendencia pero la ley dice que en ciertos casos -como el fallecimiento del intendente- sucede antes de los dos años de gestión se debe llamar a elecciones”, dejó en claro Jaldo.

El gobernador Jaldo, visitó por ultima vez la ciudad de La Cocha el 14 de agosto pasado y estuvo acompañado por Rodriguez. En esa oportunidad ambos dejaron inaugurado cerca de seis kilómetros de pavimento sobre la ruta provincial 334, en el tramo que une la capital departamental con la localidad de Los Pizarro.

“Todos hemos coincidido que vamos a seguir los caminos político e institucional que nos dejó el puma Rodríguez. No lo recuperamos con nada a él pero el legado que nos dejó seguirá vigente”, aseguró Jaldo.

Actividad cañera

Jaldo también se refirió al motivo del deceso del intendente Rodriguez. “La actividad cañera es la principal actividad de nuestra provincia pero por ahí (los carros cañeros) salen de campos donde no tienen que pasar ningún control y es por la noche” por lo que “debemos endurecer las medidas porque no se puede perder una vida porque (este tipo de vehículo pesado) salió de sorpresa sin la iluminación necesaria. No conozco pero evidentemente se convirtieron hace tiempo en un peligro a los que transitan esta ruta y hay que profundizar las medidas y leyes”, reflexionó el Gobernador.

El ministro del Interior, Darío Monteros, también estuvo en La Cocha para despedir los resto del jefe municipal y expresó: “La semana pasada tuvimos una larga charla, preocupados por la situación social, económica. Y la noticia me impacta mucho porque fue un hombre de gran trayectoria”.

Y añadió: “Él tenía su propio perfil político, supo transformar a su Cocha querida y no hay dudas que deja una gran huella”.

Para el funcionario, “el Puma fue un gran líder en el departamento, en la zona oeste. Así que siento muy profundamente esta situación”.

El hecho luctuoso

El registro policial indicó que el siniestro ocurrió minutos antes de las 23 en un paraje de La Cocha conocido como Palo Blanco. Por razones que se investigan, la camioneta Volkswagen Amarok en la que se trasladaba el jefe municipal por la ruta 38, en dirección de norte a sur, habría impactado contra uno de los acoplados de una rastra cañera.

Rodríguez, quien era el único ocupante del vehículo de menor porte, falleció en el acto por la magnitud del choque, según reza el informe.

El intendente de La Cocha era padre del legislador Leopoldo Rodríguez (h). También se había desempeñado como secretario de Gobierno y Justicia.