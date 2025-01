Jaldo se refirió a las usurpaciones de tierras en El Mollar El Gobernador dijo que "todo lo que es en El Mollar está ya en el Poder Judicial". Y adelantó que envió una denuncia penal a quien ha lucrado con las ventas de las tierras fiscales.

En el marco de una conferencia de prensa este lunes, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al conflicto de tierras en El Mollar, destacando las medidas que se están tomando para garantizar el respeto a la propiedad privada en Tucumán.

“Después de mucho tiempo, recién se están tomando medidas realmente en serio, medidas que responden a una política no aislada solamente en El Mollar, sino en toda la provincia de Tucumán. En nuestro gobierno, vamos a hacer respetar la propiedad privada, tanto pública como fiscal, como privada del gobierno. No vamos a permitir usurpaciones”, enfatizó Jaldo.

Y añadió: “Todo lo que es en El Mollar está ya en el Poder Judicial. Todas aquellas usurpaciones, en la medida que podamos y lleguemos a tiempo, lo vamos a hacer con la Policía. Y si no, también pediremos el acompañamiento del Poder Judicial, como lo estamos haciendo en este momento”.

Asimismo, el Gobernador anunció que se realizará una denuncia penal contra los responsables de la venta irregular de las tierras. “He dado instrucciones a la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, para que también haga la denuncia a quien vendió las tierras en El Mollar. Porque hasta acá, el que vendió las tierras, el que hizo el negocio, el que cobró, no está apareciendo, no está dando la cara”, sostuvo y garantizó que “hoy o mañana a más tardar, le entra una denuncia penal a quien ha lucrado con las ventas de las tierras fiscales”.

Finalmente, Jaldo reiteró que no se permitirá la construcción ni la radicación de personas en zonas de peligro o que carezcan de las factibilidades necesarias. “En esas tierras no se pueden vivir, es el perilago que no se puede construir y es zona peligrosa, donde pueden también correr riesgo las personas que se instalen. Y todo eso es responsabilidad de la provincia: cuidar las tierras fiscales, cuidar la seguridad y la integridad de las personas, de los tucumanos”.

Fuente Comunicación Tucumán