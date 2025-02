Jaldo sobre el informe de la UIF: Jaldo: “No determina un delito ni imputa a una persona” Así lo expresó el gobernador, Osvaldo Jaldo, en torno al informe preliminar del Banco Macro, la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que tomó trascendencia en diferentes medios de comunicación.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, brindó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo, y los integrantes del Gabinete provincial donde se manifestó sobre un informe preliminar del Banco Macro, la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que tomó trascendencia en diferentes medios de comunicación. Al respecto, el mandatario dijo: “Yo llegué para cambiar Tucumán. Todos los conceptos del informe son hipotéticos. No acusa a ninguna persona ni determina figura delictiva, como así también no aporta más pruebas”.

Jaldo además explicó: “Nos preocupa y ocupa, pero fundamentalmente preocupa mucho a la sociedad. No somos lo que cuando hay una mala noticia nos escondemos. Damos la cara en las buenas y en las malas. Aquí estamos para explicar y llevar tranquilidad a la sociedad tucumana”.

“Este informe de la UIF que se lo paso a la Procelac, que fue confeccionado en función de la información del agente financiero de la provincia de Tucumán que es el Banco Macro, contiene datos reales y oficiales desde el punto de vista del banco y quienes confeccionaron el informe. Nosotros somos muy respetuosos de las leyes porque el banco está obligado a informar todas aquellas operaciones que considere sospechosas. Tiene la obligación de hacerlo con el estado nacional, provincial, municipal y comunal. Somos iguales ante la ley, reconocemos el informe, a pesar de que no hemos sido notificados por lo que no conocíamos el contenido de este informe. Sabemos que este documento esta desde diciembre circulando en Tucumán por los pasillos de los diferentes poderes del Estado, hasta en algunos bares”, dijo.

Y añadió: “Como somos respetuosos de la ley y de las instituciones de control también queremos reciprocidad. No sé si legalmente corresponde que se notifique a las partes interesas, pero ni a la provincia ni a ningún municipio nunca se comunicó este informe de la UIF y de la Procelac”.

Sostuvo: “Si anda en la calle este informe tiene otra intencionalidad. Es una herramienta de trabajo del Poder Judicial. Es un informe preliminar, habla de hechos supuestamente sospechosos” y añadió: “Siempre digo lo que pienso mirando a los ojos. Cuando la prensa titula ‘desfalco’, acá –en el informe- aquí no existe esta palabra en ningún momento. Lo digo por la prensa nacional y provincial. No hay ningún termino que diga desfalco, no hay ninguna tipificación de delito, ninguna persona imputada. Hay un trabajo hecho conforme a leyes vigentes que el banco corresponde de la información y las entidades de control tienen la obligación de hacer los informes”.

“Los que informamos tenemos la obligación de leer el informe. Todo lo que está aquí es de manera hipotética, quizás, tal vez. No se tipifica ningún delito ni a ninguna persona, cuando hablamos de desfalco, es un delito grave. Estamos prejuzgando a alguna institución o persona, hay que ser muy cuidadoso. Como nosotros tenemos que informar siempre la verdad a la prensa y por eso hacemos conferencias, porque le tenemos mucho respeto a la prensa y porque las prensas comunican a la sociedad lo que decimos. Hay que ir a la documentación, este informe legalmente es válido, está confeccionado en números y tiempos reales, con información cierta, sacada de una institución bancaria cierta, nosotros no hemos sido notificado oficialmente, pero sí reconocemos lo que aquí se dice”, sostuvo.

“En muchas cosas no coincidimos, por ejemplo, que circulo por muchos lados, pero nunca se notificó a los interesados. También me preocupa que aquí aparecen juntas en el mismo expediente tres provincias del norte: Salta, Catamarca y Tucumán. ¿No le suenan quiénes son? Son las que desde el primer día hemos tomado la decisión de respetar la voluntad popular del pueblo argentino y nos pusimos a disposición de colaborar con el gobierno nacional que fue elegido por 14 millones de argentinos y del sistema democrático que todos tenemos que sostener. Esas son las tres provincias que figuran, no figura una cuarta. Y el informe dice que hay casos idénticos en otras provincias. Vaya casualidad, aquí están las tres más dialoguistas con el gobierno nacional. Hay que respetar los ideales políticos y las diferencias personales, pero no se puede jugar con la gobernabilidad de un país o poner intereses personales o políticos por encima de un gobierno nacional, provincial o municipal porque en el medio esta la gente, los que sufren”, dijo.

“Respetamos el informe porque los datos que tienen fueron proporcionados por el Banco Macro. También tenemos derecho de tener dudas cuando hoy falta siete meses de unas elecciones. Salen estos informecitos, por no decirles carpetazos” y sostuvo: “Yo pido que quien opine y hable de esto que se limite al contenido del informe. No imputan personas, no determinan delitos. No hay ningún tipo de acusación y también habla que por carecer elementos necesarios se lo eleva a la Justicia Federal para una mayor investigación por no contar con los elementos y pruebas necesarias”, analizó.

“Este informe nosotros lo respetamos. Respetamos las instituciones y las leyes. Ahora, el que opine y hable, que se limite al contenido… –el informe- no imputa personas, no determina delito no hay tipo de acusaciones. También habla que por carecer de elementos se lo eleva a la justicia federal para una mayor investigación por no contar con las pruebas necesarias”, sostuvo.

Jaldo continuó: “Hay que ser muy respetuosos con la sociedad en general. Estamos hablando de seres humanos. El año 2023 yo no goberné la provincia. No vi otra foto ni otro apellido por ahí se olvidaron. Tenemos que ser muy cuidadosos con sacar una información de este tipo. Yo no goberné el año 23, yo no goberné ni en las elecciones provinciales ni nacionales. Averigüen quién fue. Pero en la fotito lo pusieron a Osvaldito, agradezco porque me hacen más famoso, pero en esto debe haber seriedad. Estamos a disposición de la justicia. Los intendentes están a disposición de la justicia federal. Nuestros intendentes están en condiciones de responder y agregar la documentación que no está aquí. Nos interesa que este tema se esclarezca cuando se habla de recursos. No hay que prejuzgar, hay que esperar que la justicia resuelva. Esto es un informe preliminar, no especifica la tipología de un delito. Habla de ‘movimiento presuntamente sospechoso’. Entonces dejemos que vaya a la justicia y luego todos vamos a opinar”.

“Lo mismo va para la oposición que quiere sacar redito político. Están esperando para hacer esa caranchada política. Primero lean el expediente y no juzguen a la gente. Además, el que cambia a los ministros, es Osvaldo Jaldo. No tengo decidido cambiar ningún ministro. No tengo pensado hacer ningún cambio de gabinete menos por un papel que se lo está utilizando mediáticamente malamente. No fuimos notificados. Se están confundiendo conceptos básicos como es el desfalco. Que alguien me diga en qué se fundamentan”, manifestó.

“Hay una intencionalidad, una mano política. Porqué estamos las tres provincias dialoguistas. ¿Casualidad? Somos respetuosos de la justicia y del banco. También intentaron hacerlo ingresar en diciembre y en feria en enero. Lo rechazaron. Por qué lo rechazaron si era urgente y de gravedad institucional. No le dieron cabida. Hay que tener más información para poder hablar”, analizó.

“Yo llegué aquí para cambiar la provincia, hacer un giro de 180 grados y este tiempo lo demostré y bajo ningún punto de visto me voy a prestar a ninguna maniobra dolosa dentro del Gobierno de Tucumán. Lo demostré cuando tuve que cambiar lo hice. Cuando tuve que hacer desuncías lo hice. Yo vine a cambiar Tucumán”, comentó.

Jaldo pidió a los medios y a la oposición, “que pongamos un granito de arena. La responsabilidad de sacar a Tucumán adelante no es solo de Osvaldo Jaldo. Aquí nací y me sepultarán. Todos tenemos que trabajar para tener un Tucumán mejor. Esto no quiere decir convalidad lo que no se deba o callar. Hay libertad de prensa y aquí estamos todo el equipo que gobierna. Con nuestro humilde punto de vista, quiero darle tranquilidad a la comunidad. Aquí no existe defalco, hay un instrumento que respetamos y los intendentes tienen la documentación para rendir cuenta a la justicia y que ella decida. Que la oposición no se adelante y empiece la campaña por adelantado. Que cuide al gobierno nacional porque están flojitos de papeles. Creo que tenemos que ayudarnos mutuamente. Eso no significa callar o convalidar, sino responsabilidad en lo que se hace y se dice”.

Jaldo remarcó que quién maneja o toma decisiones en el manejo del presupuesto de la provincia es el Gobernador. “Yo era vicegobernador, y no voy a pasar por encima del gobernador tomando decisiones en la asignación de un presupuesto del Poder Ejecutivo”, dijo.

“Tengamos un poquito de paciencia. Dejemos intervenir al Poder Judicial Federal. Que actúe el fiscal, que actúen los jueces. Capaz que estos organismos de control puedan hacer ampliación, pedir más documentación. Y los intendentes, por voluntad propia, van a justificar centavo por centavo que han salido de su municipalidad. Y la documentación la tienen para ponerla a disposición de quien la pida y en el momento que la pida”, expresó.

En esa línea, el Gobernador dijo: “me preocupa en los tiempos que aparece esta documentación. Estamos a siete meses de empezar el cronograma electoral nacional”.

Además, señaló sobre las elecciones en Tucumán a las que el informe hace referencia, que el Juzgado Federal y la Cámara Federal Electoral aprobaron el proceso eleccionario como los balances y los fondos.

El ministro del Interior y ex intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, expresó: “Este es un informe preliminar. A ningún municipio le ha llegado una notificación formal u oficial. En lo que me compete a mí, como ex intendente de Banda del Río Salí, no hay duda de que, si la justicia lo requiere, tenemos todas las herramientas y la documentación para responder”, afirmó Monteros.

En ese sentido, destacó que “el municipio cuenta con un órgano de contralor, que es el Concejo Deliberante. Todos los fondos que ingresan, ya sea por transferencias o por retiro bancario, se destinan a una cuenta de inversión, la cual es puesta a consideración del Concejo Deliberante para su aprobación”.

Además, aseguró que “todas las cuentas de inversión fueron aprobadas”, lo que, según explicó, implica que los gastos realizados fueron avalados por el órgano de control.

“Si la justicia lo solicita, presentaremos toda la documentación correspondiente, pero este informe preliminar, como dijo el gobernador, aún no ha tomado estado judicial porque no hemos recibido ninguna notificación”, remarcó.

Por otro lado, cuestionó la difusión de la información y advirtió sobre el uso de ciertos términos: “Lo único que tenemos es que un periodista de La Nación escribió una columna, y en Tucumán se hicieron eco de ella. Incluso se tergiversó parte de la información, llegando a hablarse de desfalco. Hay que ser cuidadosos con esas expresiones, porque más allá de nuestras funciones, somos personas con familias. Utilizar términos tan graves sin fundamentos claros no le hace bien a nadie”, expresó.

Por último, Monteros reiteró su disposición a brindar información en caso de que la justicia lo requiera: “Estamos dispuestos a responder cualquier requerimiento, tanto sobre Banda del Río Salí, donde fui intendente hasta el 29 de octubre, como sobre los otros municipios mencionados en este informe preliminar, que aún no está en manos de la justicia”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán