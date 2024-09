Jaldo sobre el paro de UTA: “hay que seguir dialogando con los colectivos funcionando” El Gobernador remarcó que el gobierno provincial se hizo cargo de los subsidios que recortó la Nación, con casi $3 mil millones mensuales para las compensaciones del transporte público, no solo del interior, sino también de la capital.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras el anuncio de una posible medida de fuerza por parte de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) de Tucumán para frenar la circulación del transporte público desde este miércoles, el gobernador, Osvaldo Jaldo, fue consultado sobre el conflicto y expresó que se debe seguir “dialogando” pero con los “colectivos funcionando”.

Esto del transporte no es nada nuevo para nadie, ni para los empresarios ni para los usuarios, y así tampoco para los funcionarios”, aseveró Jaldo y precisó que la actividad da sustento a más de 3.500 familias, “por eso tenemos que cuidarla, aunque haya muchas cosas por mejorar”.

En esa línea, el Primer Mandatario remarcó “el problema” que implica un nuevo paro de colectivos: “significa que no se presten los servicios, que se deje a la gente de a pie, que cerremos las escuelas, que los chicos no estudien y los trabajadores no vayan al trabajo”.

“Por eso, siempre he manifestado que tenemos que seguir dialogando con los colectivos funcionando. Se lo dije a los empresarios (Aetat), se lo dije a la UTA y se lo dije a todos los funcionarios, sostuvo Jaldo.

Por otra parte, el Gobernador apeló a la memoria social “para recordar que la Nación venía subsidiando al transporte en todos los distritos de la República Argentina, subsidio que se cortó y del cual se hizo cargo el Gobierno de la Provincia en Tucumán, porque eso es parte del costo y del boleto, para que la gente pague menos”.

MIRA TAMBIÉN Un presunto ladrón fue abatido en un enfrentamiento con un policía

“El gobierno provincial viene poniendo casi $3 mil millones por mes para las compensaciones del transporte público, no solo del interior, sino también de la capital. Venimos costeando y financiando el funcionamiento de 1.400 ómnibus, pero la provincia no puede más”, añadió.

Por último, Jaldo subrayó que “no hay que buscarle la quinta pata al gato, este es un problema económico, por el cual la Provincia viene haciendo un esfuerzo”.

Fuente Comunicación Tucumán