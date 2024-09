Jaldo sobre el Presupuesto 2025: “Administrando bien no hay duda que los presupuestos alcanzan” El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, analizó el Presupuesto Nacional 2025 y se refirió a las medidas de ahorro fiscal que impulsó desde que asumió el mando para que la provincia tuviera superávit.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al Presupuesto Nacional 2025 presentado el domingo por el presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación, tema que a su vez trató ayer durante una reunión virtual con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo, y representantes de 19 provincias.

Al respecto, Jaldo explicó que cuando asumió el mandato en el Poder Ejecutivo del Gobierno de Tucumán – el 29 de octubre del 2023-, “en esa fecha no se había todavía elegido un presidente. No sabíamos qué tipo de política se iba a aplicar. Pero, desde Tucumán, aun no teniendo un presidente elegido ya avizorábamos un panorama complejo desde el punto de vista económico y social. Y desde el primer día hemos empezado a hacer un gran esfuerzo reduciendo el organigrama, bajando el presupuesto, eliminando áreas que superpuestas en cuanto a la prestación de servicios. Hemos dejado muchos contratos que no tenían una efectiva prestación de servicio también y esto a nosotros nos ha permitido equilibrar el presupuesto”.

En cuanto al pago de salarios a estatales, dijo: “Hemos empezado el mes de octubre, que lo pagábamos los primeros días de noviembre del año pasado, el 100% de la planilla salarial la hemos pagado con descubierto del Banco Macro, pagando más de 4 mil millones de pesos de interés por pagar en descubierto y no teníamos la plata. Hoy pagamos con recursos propios los incrementos salariales”.

“La provincia de Tucumán, en tan solo 10 meses, no sólo que ha llegado al déficit cero, sino que hemos llegado a tener superávit. Estamos comprando camionetas para la Policía, hemos comprado equipamiento para la salud, estamos haciendo inversiones para las escuelas, estamos volviendo a la obra pública. Administrando bien no hay duda que los presupuestos alcanzan y lo que hay que tratar es no gastar sino de invertir. Que todo lo que se invierta sea en beneficio de la gente, de mejorar la calidad de vida cada uno de los tucumanos”, declaró.

Presupuesto Nacional

En torno al anuncio del Presupuesto Nacional por parte del Presidente, Jaldo señaló: “nosotros hemos visto parte del Presupuesto –Nacional-. Lo más elemental que son las planillas anexas donde están las obras que se van a realizar en la provincia. Hay algunas obras que no están incluidas pero en el Zoom que hicimos ayer con el jefe de Gabinete y el ministro de Economía hemos acordado de actualizar las planillas anexas del Presupuesto 2025 que se va a tratar en el Congreso para incorporar aquellas obras que hemos firmado convenios con la Nación y que no han sido incluidos”.

“Todas las obras que hemos firmado, donde la Nación se hace cargo del 70 % y la provincia del 30%, el 100 % de las obras van a ser incluidos en el anexo del presupuesto 2025. Por supuesto que algunas van a empezar este año, otras van a empezar el año que viene. Estamos pavimentando la Ruta 307 que son los caminos los Valles, seguimos con la política carcelaria en las diferentes cárceles que tenemos tanto en Benjamín Paz, en Delfín Gallo y la alcaldía de la zona de las Talitas. También ya estamos trabajando en muchos otros lugares viendo cómo hacemos llegar el agua potable y cloaca a diferentes lugares de la provincia. Estamos trabajando con algunas ampliaciones del gas natural también para los vecinos. En 10 meses de gobierno, con mucho esfuerzo y sacrificio, realmente Tucumán ha podido llegar a esta estabilidad económica y también realizar inversiones en áreas tan sensibles”.

En cuanto a la convocatoria del Presidente para que las provincias tomen medidas de ahorro fiscal, comentó: “no podemos gastar más de lo que ingresa” y dijo: “Si falta el recurso vas a caer en endeudamiento y cuando las provincias caen en endeudamiento se afecta el principal recurso que tienen que es la Coparticipación Nacional”.

“Muchas provincias que están endeudadas hoy no les llega la coparticipación en tiempo y forma porque la tienen afectada a deudas que tienen que pagar. Nosotros no hacemos ajustes porque nuestro presupuesto ya lo hemos equilibrado y hoy estamos viendo los resultados positivos del esfuerzo que hemos venido haciendo. Nosotros ya estamos en el proceso de inversión. En proceso de ir recomenzando con la obra pública. Ya hemos actualizado los salarios cuatro veces a nuestros empleados públicos. Estamos en condiciones de pagar el aguinaldo antes de fin de año. Es decir que la provincia está saneada, por eso queremos llevarle tranquilidad a los tucumanos”, declaró.

“Es verdad que tenemos que ser muy prudente en el gasto, tenemos que ver bien cómo se aplica el presupuesto. Comprando equipamientos y realizando las obras públicas que hoy necesita la provincia de Tucumán para que la gente viva en paz y tranquila. Darle seguridad”, manifestó.

Asimismo dijo: “Hay que administrar muy bien los presupuestos. Sabemos que hay una Argentina con problemas, yo diría que el mundo tiene problemas, el mundo está en guerra y cuando estamos en guerra las cuestiones bélicas no llegan. Pero la crisis económica y social llega a la Argentina y a Tucumán. Por eso quienes tenemos responsabilidad de administrar tenemos que ser muy prudentes y estar todos los días arriba del presupuesto y de los números. Viendo cómo se comporta la parte financiera en la provincia de Tucumán”, destalló.

En cuanto al ahorro de U$D 60 mil millones de las provincias expresado por el Presidente, Jaldo dijo: “en esto todos los gobernadores hemos preguntado de qué se trataba. Porque son números que no cierran. Pensar en un ajuste de los 23 distritos de 60 mil millones de dólares es imposible, no existe esa plata en las provincias. Por eso sabíamos que de antemano había sido un error en el papel o bien sin querer el presidente por ahí se ha equivocado. Ayer ha quedado totalmente aclarado y aún esos 20 mil millones que se habla hoy, la verdad que Tucumán de esos 20 mil millones no tiene que ajustar un solo peso” y dijo: “al contrario, nosotros ya estamos en el proceso de inversión porque nuestras cuentas están saneadas, tenemos superávit y dinero para invertir. Pero vamos a invertir en áreas esenciales: salud, seguridad, educación y todo lo que tenga que ver la asistencia para aquellas personas que menos tienen y que más necesitan. Ese es el presupuesto que va a aplicar el Gobierno de la provincia desde ahora hasta el 31 de diciembre de este año”.

“El presupuesto que estamos elaborando, que lo vamos a presentar en el mes de octubre a la Honorable Legislatura, también se van a tener en cuenta los gastos esenciales y fundamentalmente vamos a buscar realizar las inversiones como lo hemos hecho estos 10 meses en las diferentes áreas más sensibles y que los tucumanos están necesitando”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán