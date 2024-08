Jaldo sobre la agresión de un policía a miembro del Comité contra la Tortura: “se tomarán medidas” El mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, expresó desde el Ministerio de Seguridad “están realizando las actuaciones que se debe realizar en cada caso”.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador, Osvaldo Jaldo, dijo que dio instrucciones al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa y al jefe de Policía, Joaquín Girvau, para que realicen las actuaciones correspondientes ante la denuncia de agresión por parte de un efectivo policial formalizada por el representante de Tucumán del Comité Nacional Contra la Tortura, Fernando Korstanje.

Al respecto, Jaldo explicó: “le he dado instrucciones al ministro de Seguridad –Eugenio Agüero Gamboa- que realmente se tome las medidas que haya que tomar. No lo conozco en profundidad al caso, pero sí no hay duda que el ministro y el jefe de la Policía –Joaquín Girvau- están realizando las actuaciones que se debe realizar en cada caso”.

Fuente Comunicación Tucumán