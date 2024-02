Jaldo sobre la Ley “Bases”: “Hay que dejar sesionar libremente a los diputados” El gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó que habría consensos entre la mayoría de los bloques para aprobar la ley general en Diputados. Estimó que hoy por la tarde podría culminar el tratamiento para luego pasar a debatir cuestiones particulares. Pidió promover el diálogo y la paz social: “a la Argentina la tenemos que salvar entre todos”.

Tras su regreso a Tucumán, luego de realizar gestiones en Capital Federal durante tres días, el gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió al tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional.

A propósito del proyecto normativo, que continúa en pleno debate por parte de los legisladores nacionales en el Congreso de la Nación, Jaldo dijo: “la verdad que tenemos una situación institucional parlamentaria muy importante a nivel nacional. Es de público conocimiento que hoy en el Congreso de la Nación se está debatiendo la ley “Bases” que ha sido mandada por el Poder Ejecutivo Nacional y así está siendo debatida por los diferentes bloques que integran la Cámara de Diputados de la Nación”.

En ese sentido, sostuvo, “hoy es el tercer día de debate donde evidentemente todavía no se ha podido llegar a aprobar en general la ley. La Cámara de Diputados es un poder netamente democrático donde cada uno de los integrantes tienen todo el derecho de hacer uso de la palabra”.

Asimismo, comentó que “nosotros entendemos que ya se está agotando la lista de oradores. Por la información que estamos manejando, por el tiempo que hemos compartido en Capital Federal estos tres días, hoy a la tarde ya se estaría poniendo a consideración en general la ley”.

Y, a partir de ahí, dijo, “seguramente entraremos a analizar artículos por artículo. Habrá ahí también un profundo debate. Hay coincidencia con la mayoría de los bloques para aprobar la ley en general, salvo Unión por la Patria”.

En cuanto al tratamiento particular, explicó, “seguramente es donde se juegan algunas cuestiones que tienen que ver con particularidades de la provincia y con las regiones. Seguramente va a haber diferencias de criterios y de puntos de vista. Pero lo importante de esto es decir que se ha sacado una parte de la ley. Es la parte fiscal que se la sacó a pedido del Presidente de la Nación – Javier Milei- para hacer más viable el tratamiento y la aprobación”.

Añadió: “la parte fiscal era la que tenía que ver con las retenciones de nuestras economías regionales. Se ha sacado el blanqueo de capitales y el Impuesto País; y todo lo que tiene que ver con la recaudación. Se lo ha sacado para tratarlo en una segunda sesión en Diputados de la Nación”.

Por lo que, detalló, quedó para que se debatan cuestiones particulares como, por ejemplo, las delegaciones de facultades al Presidente; el tema de las privatizaciones”, entre otras temas que ameritarán un profundo debate.

En cuanto a los incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las afueras del Congreso, opinó: “nosotros estamos en democracia. Hay derechos a protestar dentro de los marcos legales que exige la Constitución y las leyes de cada provincia pero también hay que garantizar que el Congreso pueda sesionar. No se puede intentar evitar la sesión de un Congreso porque haya marchas masivas o descontroladas. El Congreso es un poder importante del Estado. Es un poder de la democracia. Ahí están los representantes de cada una de las provincias que han sido votados para ocupar una banca”.

Y amplió: “para nada comparto la represión o el accionar excesivo de la policía. Como provincia no nos hemos adherido al protocolo de seguridad que se ha implementado a nivel nacional” pero, comenzó, “creo que tenemos que pacificar el país que hoy está en una situación económica y social muy grave. No podemos ponerle más agresividad y más irritación. Estamos por encima del 50% del nivel de pobreza. Tenemos el problema de una inflación galopante… tenemos gente que hoy no está accediendo a los elementos básicos que necesita un ser humano para vivir”.

“Todos tenemos que poner un granito de arena. A la Argentina la tenemos que salvar entre todos o no la salva nadie. Creo que estas divisiones, estas grietas, se tienen que terminar de una vez por todas. Tenemos que respetar las figuras institucionales”, dijo.

“Hay que dejar sesionar libremente a los diputados para que aprueben lo que ellos consideren que se debe aprobar y rechacen lo que ellos legítimamente consideran que se debe rechazar. Pero hay que hacerlo en paz, en armonía, en tranquilidad. Yo me inclino por la paz y por el diálogo”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán

