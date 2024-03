Jaldo: “Tucumán acompañará al gobierno Nacional siempre y cuando no perjudique a la Provincia” Osvaldo Jaldo indicó que de forma temporal no están ingresando a las arcas de la Provincia alrededor de 130 mil millones de pesos anuales en concepto de Impuesto a las Ganancias, Incentivo Docente y Compensación en el Transporte. Estos dos últimos la Provincia se hizo cargo.

El gobernador Osvaldo Jaldo dejó algunos conceptos sobre la situación económica y financiera que atraviesa Tucumán y justificó el diálogo mantiene con el Gobierno Nacional. Algunas de las frases que dejó en una entrevista televisiva fueron:

“La posición que tiene Tucumán como provincia democrática es acompañar al Gobierno nacional en la toma de decisiones siempre y cuando no se perjudique a los tucumanos”.

“Estamos dispuestos a resignar ciertos recursos temporalmente producto de las necesidades que tiene la Nación sobre sus finanzas con el objetivo -por ejemplo- de bajar la inflación que todos los días golpea los salarios de los trabajadores”.

“La posición dialoguista del gobierno nacional nos permitió compensar la disminución por la baja de esos recursos para que no nos descuenten deudas de gestiones anteriores ya que afectaría más a la Coparticipación Federal”.

Por la quita –momentanea- del Impuesto a las Ganancias, el Incentivo Docente y la Compensaciones al Transporte este año no percibiremos 130 mil millones de pesos. Es una cifra que impactará fuertemente en la economía del manejo del gobierno provincial”.

“Entendemos y acompañamos pero estamos pidiendo que esos recursos bajo el nombre del instrumento que sea posible, que son ingresos tributarios deben pasar por el Congreso (para su tratamiento), por eso la posición dialoguista con Nación”.

NUMEROS COPARTICIPABLES QUE NO SE PERCIBEN en 2024

– Impuestos a las ganancias: 100 mil millones de pesos anuales

– Incentivo Docente: 8 mil millones de pesos anuales

– Compensaciones Transporte: 10 mil millones de pesos al año

“Si bien esta quita causa un impacto negativo en la administración del presupuesto pero también en la economía… ¿Cómo venimos funcionando? Tucumán elimino secretarias, direcciones, ministerios y llegamos a austeridad con eficiencia. No podemos gastar más de lo que ingresa. El que no trabaja no cobra en Tucumán y voy a seguir tomando medidas (porque) si hay que seguir sacando personas que no cumplen su rol lo seguiré haciendo”.

“Hoy la Argentina está en peligro. Tenemos el 56% de personas pobres, 60% de niños bajo la línea de la pobreza. Los políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias con un Estado chico, austero que acompañe a la industria sucro alcoholera, la producción de la palta, arándano, citrus, ganadería y se sientan acompañada por el gobierno. Hay que ordenar la casa porque si queremos ayudar a terceros pero por dentro estamos desordenados…mucho no vamos a hacer”.

“El 29 de octubre pasado, que no sabíamos quién iba a gobernador el país, ese día dije que tipo de gobierno quiera para estos cuatro años. Lo estoy cumpliendo a rajatablas y lo vamos a profundizar en el tiempo”.

“Hoy tenemos una provincia reordenando, con paz social, cumpliendo con las obligaciones presupuestarias en tiempo y forma pero con muchas necesidades, obras (públicas) paradas, servicios que no prestamos como nos gustaría, pero bueno llevamos 130 días de gobierno, recién estamos dando los primeros pasos”.

Fuente Comunicación Tucumán