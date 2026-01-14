Jornada calurosa y húmeda en Tucumán: la máxima alcanzará los 32 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles con cielo parcialmente nublado y altos porcentajes de humedad. Se esperan vientos del sector norte por la tarde y un aumento en la probabilidad de precipitaciones hacia la noche.

Este miércoles 14 de enero, la ciudad de San Miguel de Tucumán vivirá una jornada marcada por la humedad y el calor, según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo prevé que la temperatura oscile entre una mínima de 21 grados y una máxima que llegará a los 32 grados.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y el termómetro se ubicará en torno a los 25 grados. Las condiciones matutinas estarán caracterizadas por una humedad elevada, que alcanzaría el 92 por ciento, aunque la visibilidad se mantendrá buena. En esta franja horaria, la probabilidad de lluvias es baja, situándose en un 10 por ciento, con vientos leves del sector oeste que soplarán entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, el reporte meteorológico indica un ascenso de la temperatura hasta tocar el pico de 32 grados. Si bien el cielo continuará parcialmente nublado, se espera una rotación e intensificación de los vientos, que llegarán desde el sector norte con velocidades estimadas entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el clima dará un leve respiro con una temperatura que rondará los 25 grados. Sin embargo, las condiciones se volverán más inestables: la probabilidad de precipitaciones aumentará, ubicándose entre el 10 y el 40 por ciento. Los vientos rotarán al sudoeste y disminuirán considerablemente su intensidad, con velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora.