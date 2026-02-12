Jueves de alta humedad y alerta por tormentas en Tucumán: cuándo llega el cambio de tiempo El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sofocante para este 12 de febrero. La mañana arranca con 92% de humedad, pero el alivio llegaría con lluvias fuertes hacia la noche.

San Miguel de Tucumán transita este jueves 12 de febrero bajo condiciones de extrema humedad y una inestabilidad que irá en aumento. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se divide en dos: una mañana pesada y una tarde-noche marcada por la llegada del agua y la rotación del viento.

El día comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 25 grados. El dato que marca el pulso de la mañana es la humedad del 92 por ciento, generando una sensación térmica agobiante. Los vientos soplan leves del sector noreste (7 a 12 km/h) y la visibilidad es buena, sin lluvias por el momento.

Tarde de tormentas y viento Sur

El panorama cambiará drásticamente después del mediodía. El pronóstico prevé el desarrollo de tormentas y una rotación del viento hacia el sector sur, que aumentará su intensidad con velocidades de entre 13 y 22 km/h. La temperatura máxima llegará a los 30 grados antes de que las precipitaciones se generalicen.

Para la noche, se espera que el mal tiempo se instale definitivamente. La probabilidad de lluvias es muy alta, ubicándose entre el 70 y el 100 por ciento. El termómetro descenderá a los 25 grados y el viento sur se mantendrá constante, trayendo un respiro al calor pero obligando a tomar recaudos por la intensidad de las precipitaciones.