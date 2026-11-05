Jueves gris y con lloviznas: la temperatura máxima alcanzará los 24 grados en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada húmeda, con precipitaciones matutinas y nubosidad variable durante el resto del día. Las condiciones tenderán a mejorar levemente hacia la noche.

El clima en San Miguel de Tucumán se presentará inestable y gris durante la jornada de este jueves 5 de noviembre. Según el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana arrancó con lloviznas aisladas, una temperatura de 17 grados y un elevado índice de humedad del 89 por ciento. Durante las primeras horas del día, la visibilidad se encuentra reducida a regular y los vientos del sector noreste soplan a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40 por ciento.

Para después del mediodía, el organismo prevé que las condiciones se estabilicen paulatinamente, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado luego de las lluvias registradas durante la mañana. En esta franja horaria se registrará la marca térmica más alta del día, alcanzando los 24 grados. Asimismo, los vientos rotarán hacia el oeste y disminuirán notablemente su intensidad, circulando a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el escenario continuará mejorando. El termómetro marcará un descenso hasta los 19 grados, brindando un cierre de jornada fresco. Los vientos cambiarán hacia el sector suroeste, manteniendo una velocidad de entre 7 y 12 km/h, mientras que la probabilidad de lluvia caerá al 10 por ciento, alejando el riesgo de nuevas tormentas para el final del jueves.