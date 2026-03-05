Jueves gris y pasado por agua: advierten por tormentas fuertes El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable de principio a fin para la capital provincial. La temperatura no superará los 26 grados, pero la altísima humedad y las precipitaciones serán las protagonistas del día.

Por Redacción - El Ocho 05/03/2026 · 8:45