San Miguel de Tucumán amanece este jueves 5 de marzo bajo un manto de inestabilidad que promete quedarse durante toda la jornada. Tras una semana marcada por los cambios bruscos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día de paraguas obligatorio, alta humedad y condiciones que demandarán máxima precaución en las calles.
El pronóstico para hoy, paso a paso:
- Mañana complicada: El día arrancó con tormentas y una temperatura de 24 grados. El dato de alerta para quienes deben salir de casa temprano es la mala visibilidad, producto de las precipitaciones y una humedad sofocante que alcanza el 94 por ciento. A esto se le suman vientos regulares del sector sur, que soplan a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantiene alta, entre un 40 y un 70 por ciento.
- Tarde de tormentas fuertes: Pasado el mediodía, lejos de mejorar, el escenario se volverá un poco más hostil. El SMN advierte por la llegada de tormentas fuertes sobre la capital. La temperatura máxima será moderada, llegando apenas a los 26 grados, mientras que los vientos del sur disminuirán levemente su intensidad (entre 13 y 22 km/h).
- Noche inestable: Hacia el cierre de la jornada, el termómetro marcará un descenso hasta los 21 grados, trayendo algo de alivio térmico. Sin embargo, el agua no se retira: la probabilidad de precipitaciones continuará en el orden del 40 al 70 por ciento, con vientos leves del sur (7 a 12 km/h).