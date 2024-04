Juicio contra Alperovich: declararán Juan Manzur y Regino Amado El ex gobernador prestará testimonio vía zoom; y el actual ministro, en forma presencial.

El primero en prestar testimonio será el ex gobernador, Juan Manzur, a quien el mismo Ramos Padilla le envió una nota para que reflexione acerca de su primera postura de contestar preguntas sólo por escrito. Manzur finalmente prestará declaración vía zoom. Lo que no se sabe aún es si lo hará desde su domicilio particular o desde su oficina del Senado.

Manzur era el gobernador de la provincia cuando se produjo el cisma con Alperovich.

También será preguntado sobre la organización del personal que trabajaba en Casa de Gobierno. Esto debido a que la denunciante cumplía funciones en el Ministerio de Gobierno y Justicia, pero al mismo tiempo era la secretaria privada de Alperovich. Sobre este mismo tema, luego de Manzur, deberá declarar el actual ministro de Gobierno, Regino Amado, quien cumplía la misma función durante el gobierno de Manzur.

La presencia de Amado también provocó polémica. Es que en su primera contestación dijo que prefería acogerse a los beneficios del mencionado artículo 250 (que le permite contestar por escrito), lo que le valió una reprimenda del mismo juez y del fiscal Sandro Abraldes. Luego Amado aclaró que su “apretada agenda” le había impedido contestar de otra manera pero que estaba a disposición de la justicia, por lo que estará presente directamente en el Tribunal para prestar testimonio.

Luego será el turno de Dante Loza, actual interventor del IPLA; y uno de los colaboradores más cercanos de Alperovich en aquella campaña, cuyo testimonio también girará en torno a cuestiones políticas, aunque en su caso sus dichos son importantes además ya que compartió mucho tiempo durante esa campaña tanto con el acusado como con la denunciante.

Otro testimonio presencial será el de Víctor Decataldo, ex candidato en la lista de Alperovich y ex pareja de la hija del ex senador, Sara Alperotivh. Él había comenzado a declarar vía zoom en la audiencia del lunes 15. Y alí admitió que, mediante mensajes de Instagram, había engañado a la denunciante para sacarle información y compartirla con la familia Alperovich.

En ese momento Ramos Padilla ordenó que se corte la testimonial y que el testigo comparezca mañana presencialmente en el Tribunal. Luego de él quedarán otros tres testigos: Paula Véliz, Santiago Molina y Nicolás Frascarolo, todos solicitados por la defensa.