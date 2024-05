La cárcel de Benjamín Paz albergará a 700 detenidos desde diciembre El gobernador, Osvaldo Jaldo, también sostuvo: "Estamos terminando Delfín Gallo los primeros meses del año que viene y tendrá 250 plazas más. La alcandía de Las Talitas llevará un año y es todo de premoldeado por lo que la obra irá más rápido".

El gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó que su gestión tiene una política carcelaria que no tuvo en Gobierno de Tucumán en muchos años y que hoy es una realidad la construcción de la nueva cárcel de Benjamín Paz que desde diciembre albergará 700 presos en cuatro pabellones.

“Hoy tenemos una sobrepoblación de personas detenidas en la comisarias. El –penal de- Villa Urquiza está lleno. Las comisarias no reúnen las condiciones y estamos expuestos a tener problemas en algunas comisarían a que se escapen presos o haya motines. Quienes los cuidan son los policías pero no se formaron para cuidar presos sino para cuidar a la gente y trabajar en la seguridad preventiva. Estamos haciendo un esfuerzo en edificios que no están en condiciones ni fueron construidos para eso. ¿Quién cuida a los presos? son los que pertenecen al Servicio Penitenciario, ellos si se capacitaron para ello”, explicó.

El mandatario tucumano también recordó que “con la reforma del Código Procesal Penal se terminó la puerta giratoria en Tucumán. Quien comete delitos queda preso. A través de la prisión preventiva automáticamente queda detenido”.

“Sacamos la Ley de Narcomenudeo. Todos los días estamos secuestrando droga en la provincia y todos los que venden en mayor o menor escala están detenidos. Es decir, estamos llenando las comisarías con gente que incumple con la ley. Llenamos las comisaras por lo que tenemos algunos problemas. Pido que el Poder Judicial entienda la situación que vivimos. Los que delinquen prefiero que estén incomodos en una comisaría y no sueltos en la calle. Esta es la decisión de este gobierno”, comentó.

Aseveró también: “La policía está actuando a la altura de las circunstancias. Cuántas veces se han escapado presos de algunas comisarías y la policía tuvo que actuar para volver a recapturar a los presos. Todos nos tenemos que poner a la altura de las circunstancias”.

Obras carcelarias

“Tienen que saber los –integrantes de los- tres poderes del Estado que visitaron la cárcel de Benjamín Paz. Estamos trabajando en la cárcel y en diciembre vamos a llevar 700 detenidos en los primeros los cuatro pabellones”, detalló.

Asimismo comentó: “Estamos terminando Delfín Gallo los primeros meses del año que viene y tendrá 250 plazas más. La alcandía de Las Talitas llevará un año y es todo de premoldeado por lo que la obra irá más rápido”.

“Tenemos una política carcelaria. La Justicia tiene que saber que pasaron muchos gobernadores y no tuvieron una política carcelaria. Nunca se le dio la posibilidad a la Policía y al Servicio Penitenciario tener edificios en condiciones para albergar a delincuentes. No vamos a tolerar que estén en la calle, sueltos, aquellos que roban, matan y venden drogas. Aunque incómodos, van a estar presos en las comisarías”, comentó.

“Seguramente, a partir de fin de año, vamos en empezar a solucionar el problema carcelario que hoy estamos teniendo. El Poder Judicial tiene que contemplar la situación que viven la mayoría de las provincias argentinas. En Buenos Aires las autoridades no saben qué hacer con los presos o dónde ponerlos, la provincia más grande tienen dificultades, cómo no lo vamos a tener nosotros que no se invirtió en años en la política carcelaria, la última cárcel de Villa Urquiza tiene 100 años. 100 años pasaron para que Tucumán vuelva a tener una cárcel nueva. Tenemos que contemplar esta situación sino estaríamos cometiendo una injusticia o un error” culminó.

