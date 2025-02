La Fiscalía imputó a la mujer que apuñaló a un joven en Villa 9 de Julio El Ministerio Público Fiscal la acusó de tentativa de homicidio. La víctima, Víctor Hugo Arroyo, permanece internada.

Por convocatoria de la Unidad Fiscal de Homicidios II, al mando de Carlos Sale, este lunes 10 de febrero se realizó una audiencia multipropósito donde se formalizó la investigación, formularon cargos y solicitaron medidas cautelares contra la joven de 23 años acusada de haber apuñalado a Víctor Hugo Nicolás Arroyo, de 28. El hecho se produjo el pasado sábado 8 de febrero, al mediodía, en el barrio Mataderos de Villa de 9 de Julio (capital). La imputada fue aprehendida esa noche, tras presentarse voluntariamente en la División

Delitos Contra las Personas.

En esta oportunidad, el auxiliar de fiscal Miguel Fernández expuso la teoría del caso. Dijo que, a las 13:00 horas aproximadamente, en calle Salas y Valdez al 1500, la acusada se hizo presente empuñando un cuchillo tipo carnicero chico y se inició una fuerte discusión con su ex pareja y su ex suegra. A continuación, Arroyo (sería primo del ex) intervino para separar a la señora y a la acusada, momento en que el joven perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Acto seguido –continuó Fernández–, y con claras intenciones de quitarle la vida, la imputada le propinó varias puñaladas en el abdomen, no logrando su objetivo debido a la oportuna atención médica. Finalmente, la agresora se dio a la fuga del lugar corriendo en posesión del cuchillo utilizado, mientras que la víctima fue trasladada al hospital Centro de Salud, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia.

“Hubo un importante despliegue de violencia”

Luego de enumerar las evidencias (entre las que se destacan las declaraciones de testigos presenciales) y con el objetivo de resguardar la investigación, el auxiliar de fiscal solicitó el arresto domiciliario de la encartada por el plazo de tres meses, teniendo en cuenta que es madre de dos hijas, una de ellas en edad lactante.

“Es un hecho grave. Hay una persona que recibió entre dos y tres puñaladas. Hubo un importante despliegue de violencia”, manifestó.

En su resolución, el juez interviniente hizo lugar a todo lo requerido por el Ministerio Público Fiscal.