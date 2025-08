La ministra Susana Montaldo hizo referencia a la actividad en la Escuela de la Patria La ministra de Educación provincial estuvo esta mañana en el establecimiento y dejó en claro que la información que se brindó desde la Dirección de Catastro municipal sobre un posible derrumbe "es de una pared que no colinda con la escuela".

El gobernador Osvaldo Jaldo también se refirió esta mañana a un informe de derrumbe que emitió durante el fin de semana la Dirección de Catastro municipal capitalino sobre la Escuela de la Patria Manuel Belgrano, que horas después fue desmentido y aclarado por funcionarios del gobierno provincial.

“Ya está aclarado, creo que son cuestiones técnicas que hay que respetar de ambos lados y hoy ya a través de los funcionarios provinciales, salieron los ministros de Obras Públicas y Educación llevando tranquilidad a los papas y los chicos para nada hay que peligro de derrumbe”.

“En la Escuela de la Patria hicimos inversiones importantes y hay una propiedad colindante que necesita refacción lo antes posible. El informe de la municipalidad (capitalina) lo tendrán que explicar ellos, nosotros tratamos de ser lo más precavido y nos interesa la comunidad educativa y eso se aclaró en el día de hoy”.

Actividad normal

Por su parte, a primera hora la ministra de Educación, Susana Montaldo, visitó el establecimiento escolar en cuestión y ratificó que “no condice con la realidad” la información que trascendió desde la Dirección de Catastro municipal sobre un posible derrumbe.

“La actividad escolar es normal (en la Escuela de la Patria) y hoy vinimos porque aquí se inician las olimpiadas de matemáticas”, aseguró la ministra en diálogo con la prensa.

Con relación a la alarma de derrumbe que circuló durante las últimas horas sostuvo: “Es una edificación que está dentro de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) y están esperando que (la secretaría de) Hacienda libere los fondos para retomar las obras. No implica un derrumbe y no tiene la gravedad inminente porque no colinda con la escuela la pared que tiene esa dificultad”, indicó Montaldo.

En ese sentido y a raíz del video que circulo durante el fin de semana fue tajante: “Hay un problema de falta de conocimiento, cada uno sacara sus conclusiones cuando se da a conocer un informe tiene que haber profesionalidad y dar una noticia de ese tipo es lamentable”, aseveró la funcionaria.

“No hago una lectura política” pero si solicito que una persona que ocupe un cargo de ese categoría “tome los recaudos y realice un informe profesional”, reflexionó la ministra.

En líneas generales, Montaldo dijo que hay más de medio centenar de obras edilicias en diferentes establecimientos escolares de la provincia. “Nación dejó de enviar fondos por lo que la provincia se hizo cargo de alrededor del 80% de los trabajos y estamos buscando financiamiento para finalizar con el 20% restante”.

