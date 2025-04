La mujer salvada de un asalto en el Barrio 130 Viviendas habló en exclusiva con El Ocho Continúan las repercusiones del caso por el crimen ocurrido en el barrio 130 viviendas el pasado viernes.

El móvil de El Ocho llegó hasta el domicilio de la mujer que fue salvada por Bruno Vildoza, quien la ayudó durante un intento de asalto y lamentablemente falleció luego de recibir un disparo por parte de uno de los delincuentes.

“Estábamos esperando que nos atiendan en el negocio, y en un minuto aparecieron dos sujetos a mi espalda, quienes me apuntaron con el arma, pero luego le apuntaron a mi nena en la panza. Al primero, apodado “Cococho” lo vi a la cara, no me lo saco de la cabeza porque él me miró a la cara también, el otro jamás se dejó ver, se cubría la cara con una campera o buzo todo negro. Estos dos delincuentes me tiraron de la moto y en ese momento Bruno quiso agarrar la parte de atrás del vehículo y fue cuando sentimos el disparo, luego el chico se acercó para ayudarme, pero se desvaneció”.

“A uno lo reconocí después de que me mostraron una foto, los vecinos me dijeron que se apoda “Cococho”, es la persona que está detenida, falta el otro que disparó, que tenía cubierta la cara”.

“Mi hija está traumada, no duerme, yo tampoco duermo, tenemos todo grabado en la cabeza, pido justicia por Bruno, el dió la vida por mí y mis hijas. Es una persona inocente a la que mataron, no es justo que no encuentren al otro que disparó, tienen que buscarlo y hacerlo pagar por lo que hizo”, declaró la mujer.

Recordamos que los efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos detuvieron a un joven de 18 años durante una serie de allanamientos realizados en la Capital y ordenados por la Fiscalía de Homicidios, en los que se incautaron elementos de interés para la investigación, como un arma de fuego. Finalmente, durante la mañana del lunes, la justicia provincial dictaminó la prisión preventiva para el sujeto acusado del homicidio.

Noticia en desarrollo.