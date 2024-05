La Municipalidad capitalina realizó una campaña por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial La Dirección de Salud municipal realizó una campaña por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Evaluación cardio metabólica de los trabajadores.

Más de 80 empleados municipales recibieron atención médica y de enfermería, consejería nutricional y asesoramiento en psicología, durante una campaña de concientización que realizó la Municipalidad de San Miguel de Tucumán este viernes en el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se conmemora el 17 de mayo.

“La hipertensión arterial representa un gran problema de salud pública y no debería ser así porque es una condición totalmente prevenible. Y como desde el municipio tenemos esta premisa del cuidado de la salud de todos los ciudadanos, comenzamos este operativo con una evaluación cardio metabólica de los empleados municipales”, explicó la directora de Salud municipal, Fernanda Rodríguez.

“La idea es ir recabando datos para ver cuál es la salud de nuestros empleados municipales. Como seguimos este camino que inició la doctora Rossana Chahla queremos cuidar a todos y empezamos por casa”, resaltó la funcionaria.

La titular de Salud informó que los servicios incluyeron toma de la presión arterial, medición de la circunferencia del abdomen, solicitud de laboratorio para que los empleados se hagan un control médico, consejería nutricional y charla a cargo de psicólogos sobre gestión de las emociones.

“La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, silenciosa, no da síntomas salvo que la presión tenga valores muy elevados. Cuatro de cada 10 tucumanos son hipertensos, de los cuales la mitad no lo sabe y no son controlados”, sostuvo, por su parte, Graciela Lamontanaro, médica clínica del CAC Nº 15.

La profesional dio recomendaciones para prevenir la hipertensión arterial. “Haciendo una dieta saludable, haciendo actividad física, no al sedentarismo, no al tabaco, no al alcohol”, expresó.

La médica instó a los vecinos a realizarse un chequeo médico periódico para cuidar su salud. “Sería bueno que se acerquen a los Centros de Atención Comunitaria (CAC), donde vamos a hacer u seguimiento del paciente, vamos a descubrir si es hipertenso o no, vamos a solicitar todos los estudios pertinentes y de acuerdo a eso comprometerlo al ciudadano a que haga los controles y, si es necesario, los tratamientos correspondientes”, señaló.

