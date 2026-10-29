La Policía aprehendió a un adolescente por narcomenudeo Los efectivos de la Comisaría Novena secuestraron estupefacientes en su vivienda.

Durante la medida judicial, que se cumplió en una vivienda de calle Lavaissé al 600 por orden de la jueza Ana María Iácono, los efectivos hallaron en la habitación del imputado 47 envoltorios de cocaína, marihuana, una balanza de precisión, un elemento pica-pica, una caja de pistola Bersa y un celular. Además, en el fondo de la casa, una planta de marihuana de aproximadamente 80 centímetros de altura.

Desde la Unidad Fiscal de Delitos de Delitos contra la Integridad Sexual y Género N°3, ordenaron el secuestro del celular y la caja de pistola, además una medida de restricción de acercamiento hacia la víctima, en el marco de una causa abierta por lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y amenazas agravadas por el uso de arma.

En cuanto al hallazgo de las sustancias, las autoridades de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) ordenaron la aprehensión del adolescente, de 17 años, y su traslado al Centro de Admisión y Derivación (CAD). Además, el secuestro de los envoltorios de marihuana y cocaína, y los otros elementos, por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes luego de las pruebas de campo y el pesaje que realizó el personal de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Capital.

La medida judicial fue dirigida por el jefe de esta dependencia policial, Comisario Principal Cristian Valenzuela, y supervisadas por el jefe de la Unidad Regional Capital, Comisario General Eduardo Luna.

Fuente Comunicación Tucumán