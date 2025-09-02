La Policía secuestró 200 dosis de cocaína durante un allanamiento Las medidas judiciales fueron concretadas por personal de la Comisaría Seccional Once en el marco de una causa por amenazas agravadas.

El comisario mayor Manuel Orellana, segundo jefe de la Unidad Regional Capital, indicó que conforme a las directivas emanadas por el ministerio de Seguridad, jefe y subjefe de Policía y jefes regionales acompañó en un operativo al jefe de la Comisaría Seccional Once, comisario principal Leandro Funes y al comisario Julio Campero, quienes llevaron a cabo a través de una investigación por un hecho delictivo, medidas judiciales de allanamiento.

Con respecto a los procedimientos, el comisario principal Leandro Funes amplió: “La Comisaría Seccional Once recepcionó una denuncia por amenazas agravadas. A raíz de la investigación se solicitó a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana las medidas de allanamiento y, en horas de la mañana irrumpimos en un domicilio de La Costanera, donde luego de una requisa se encontraron dos envoltorios con una sustancia blanquecina, que tras intervenir personal de la Dirección de Drogas Peligrosas Capital dio resultado positivo para cocaína”.

“Continuando con las medidas de allanamiento, nos encontramos en Villa 9 de Julio, donde se encontró 200 envoltorios también con cocaína, efectivo, recortes, tijeras y celulares. Se encuentra una persona a la espera de las directivas de la UFINAR y otra demorada por consulta de antecedentes”, finalizó Funes.

Fuente Comunicación Tucumán