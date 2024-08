La Provincia insta a verificar el Registro del Subsidio Energético Se informa que el plazo para anotarse vence el 4 de septiembre, pudiendo los usuarios acceder y o mantener los beneficios en el precio de los servicios de energía residenciales.

En el Salón Blanco se celebró una reunión informativa sobre el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Se trata de un formulario para adherir al régimen de segmentación de tarifas, que otorga subsidios en los servicios de electricidad y gas para hogares de ingresos medios y bajos.

Esta reunión fue convocada por el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos provinciales de Tucumán (ERSEPT) y el ministerio de Obras y Servicios Públicos, donde se abordó un punto muy importante: la existencia de una gran cantidad de usuarios del servicio de luz y gas de la provincia, que aún no se inscribieron en el RASE.

Presidió el acto el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, a cargo de la gobernación. Estuvieron presentes el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti y la gerente de Coordinación del ERSEPT, Laura María Duarte.

Tuvimos una importante reunión a raíz de la situación social que estamos viviendo en el país y en la provincia. En donde una gran cantidad de beneficiarios que hoy a un subsidio de la Nación en la boleta de la luz, a partir del 4 de septiembre, van a dejar de percibir este beneficio si no hacen la aceptación básica del mismo”; dijo Mansilla.

“El ministro del Interior, con orden del Gobernador Jaldo convocó a los delegados comunales e intendentes para que vayamos a buscar a mucha de esta gente que quizás no sabe que es beneficiaria de este importante subsidio porque los incrementos que se van a venir en la tarifa de la luz, más allá de lo que ya están hasta ahora, van a ser muy importantes. Va a golpear a la clase más baja”, declaró el presidente subrogante de la Legislatura



También participó el vicepresidente 2°de la Legislatura, Alfredo Toscano; el legislador, Gerónimo Vargas Aignasse y los intendentes Francisco Serra de Montero; Gimena Mansilla de Aguilares; Marta Albarracín de Lules; Francisco Caliva de Tafí del Valle; Luis Campos de Alberdi; Gonzalo Monteros de Banda del Río Salí; Leopoldo Rodríguez de La Cocha; Raquel Graneros de Graneros y Elvio Salazar de Simoca.

El Gobernador Osvaldo Jaldo, nos ha instruido para que abordemos esta situación de más de 103.000 familias que hoy tienen que inscribirse en un formulario para que no pierdan este subsidio que están teniendo con respecto al servicio de luz y de gas”, dijo Monteros.

“Con el Presidente Subrogante de la Legislatura a cargo del Poder Ejecutivo, hemos convocado a legisladores, intendentes, delegados comunales y concejales. Les entregamos el padrón correspondiente a cada jurisdicción de aquellas familias que todavía no han llenado el formulario correspondiente para que no pierdan este subsidio”, sostuvo el ministro.

Y añadió: “No hay duda de que al Gobernador no tan solo le preocupa, sino que nos estamos ocupando de esta situación para aquellas familias”.

Al mismo tiempo, señaló que “es bueno aclarar que no es una cuestión de la provincia, es una cuestión de la Nación. Nosotros queremos estar a la par de la gente. Este trabajo lo va a realizar todo el espectro que corresponde al Gobierno de la provincia, desde los ministros, pasando por los intendentes, legisladores, comisionados comunales y concejales”.

Vamos a ir a buscar en función de los domicilios que tenemos de aquellas personas que están favorecidas por este subsidio para que puedan llenar el formulario y no perder ese subsidio porque eso va a incrementar más todavía la boleta de la luz. Este es un trabajo que lo vamos a hacer en dos semanas”, declaró.

Asimismo, declaró que se habilitaron plataformas para que los usuarios pueden hacer averiguaciones y declaró: “ahora al padrón lo van a tener cada intendente, delegado comunal, cada, legislador y cada concejal. Pueden acudir para ver si están en ese padrón. Son más de 103.000 familias que están en este beneficio y quizás hay muchos que no lo saben. Pueden perder este beneficio y se les va a incrementar la boleta de la luz”.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti, ha lanzado un llamado urgente a las más de 100.000 familias subsidiadas en Tucumán para que completen el trámite de registro del subsidio antes del 4 de septiembre.

El gobierno nacional ha comunicado que quienes no se registren perderán el subsidio a partir de esa fecha”, explicó Yanotti.

El ministro destacó la importancia de realizar este trámite para evitar un incremento significativo en las facturas de luz. “Es indispensable que las familias hagan el trámite para mantener el subsidio. De lo contrario, se enfrentarán a un aumento considerable en su factura de electricidad”, advirtió.

Para facilitar el proceso, Yanotti informó que se ha coordinado con el gobernador y el Ministerio del Interior, representado por Darío Montero. “Hemos instruido a cada intendente y delegado para que trabajen directamente con las familias, proporcionándoles las listas con direcciones y detalles del registro”, indicó.

El trabajo en cada territorio se está organizando con la colaboración de las comunas y municipios que ya tienen convenios con el ERSEPT . “Estamos capacitando al personal y estableciendo centros de recepción, reclamo e inscripción en varias localidades”, explicó Yanotti. Sin embargo, subrayó que el rol de los dirigentes locales es crucial. “Cada intendente, delegado y dirigente político debe ir puerta a puerta para informar a los vecinos sobre la necesidad de registrarse y ayudarlos con el trámite”.

Yanotti aseguró que el registro es un proceso sencillo que se puede completar por internet desde un teléfono celular. “Solo se necesita la factura de luz y gas y el último documento personal”, detalló.

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse advirtió sobre la inminente pérdida de subsidios que afectará a 103.000 familias a partir del 4 de septiembre, lo que resultará en un aumento drástico en las boletas de luz. “Es una situación dramática”, afirmó Vargas Aignasse, señalando que el costo de la energía eléctrica podría duplicarse, generando un impacto severo en los hogares tucumanos.

Según el legislador, el costo de la electricidad, que antes era de 3 pesos por kilovatio, ha subido a 17 pesos con la pérdida parcial del subsidio. “Si estas familias pierden el subsidio y no se reingresan, el costo llegará a 60 pesos por kilovatio, un aumento del 2000%”, destacó.

Asimismo, instó a toda la dirigencia política y social de Tucumán a movilizarse para ayudar a las familias a conservar el subsidio. “Deberíamos ir casa por casa, de acuerdo a los padrones, para garantizar que nadie pierda este derecho”, propuso.

Vargas Aignasse subrayó que el subsidio se perdería completamente debido a una disposición nacional y no provincial. Criticó la lógica del gobierno nacional de asumir que quienes no solicitan el subsidio no lo necesitan, subrayando que muchas personas humildes en zonas alejadas enfrentan barreras para acceder a la información.

Finalmente, el legislador hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales para que se unan en la tarea de preservar el subsidio y evitar un nuevo y grave perjuicio económico para las familias tucumanas. “Es fundamental que todos, sin distinción de cargo, participen en esta campaña para asegurar que ninguna de las 103.000 familias afectadas pierda el subsidio”, concluyó.

Fuente: Comunicación Tucumán