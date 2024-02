La Secretaría de Comercio Interior realizó inspecciones en varias estaciones de servicio de la provincia El Subsecretario de Comercio Interior Juan Carlos Bernard acompañado por el Director Dr. Manuel Canto realizaron un control e inspección en 20 Estaciones de Servicios

Durante la jornada de hoy el Subsecretario de Comercio Interior Juan Carlos Bernard acompañado por el Director Dr. Manuel Canto y personal de la secretaria de comercio, realizaron control e inspección dentro del marco de los operativos en las Estaciones de Servicio de capital e interior.

Las inspecciones dieron un saldo positivo, no se encontró irregularidades y el Subsecretario Bernard, destacó que estos controles son necesarios para garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, la buena noticia es que en 20 Estaciones de Servicios que se supervisaron en toda la provincia, tan sólo en una estación que corresponde al Este Tucumano, no tenían los papeles en regla, entre ellos según la Ley de Metrologia legal 19.511 no cumplían con el requerimiento de la Oblea emitida por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

-INTI- ( lo cuáles para estar en regla deben tener ese requisito), por tal motivo se procedió como marca el reglamento, se labró la acta correspondiente.

Bernard, señaló que el resto de las estaciones de servicios cumplen todos los requisitos necesarios para su normal funcionamiento y con esto desde la secretaria de comercio interior, podemos dar fe y tranquilidad a todos los tucumanos, de cargar combustibles sin ningun inconveniente.

Alguno de los controles fueron el volumen de carga, es decir mediante un sistema de control se detectó que en todas las estaciones de servicio, si el surtidor marca un litro, efectivamente es un litro sin ningun vicio oculto y también en dicho controles se pudo contactar la procedencia de los combustibles para dar tranquilidad que los mismos no están adulterados.

Además destacó la importancia de cuidar a los tucumanos, de esta manera estamos cumpliendo con el pedido de nuestro Gobernador Osvaldo Jaldo y del Ministro de Gobierno y Justicia Regino Amado.

El subsecretario, invita a los vecinos ante cualquier irregularidad a realizar la denuncia pertinente en nuestra subsecretaría, sita en calle 9 de Julio 497, San Miguel de Tucumán.