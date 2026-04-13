La UNT recibió una Ford Ranger para prácticas de estudiantes Será utilizada en la FACET para reforzar la formación en áreas clave y acercar a los alumnos al mundo laboral.

Ford Argentina y AGN Ford concretaron en Tucumán la donación de una camioneta Ford Ranger a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en una iniciativa que fortalece la vinculación entre el ámbito académico y el sector productivo. La acción apunta a mejorar la formación técnica de los estudiantes y potenciar su inserción laboral en un mercado cada vez más exigente.

El acto se desarrolló en la sede de la facultad, ubicada en avenida Independencia 1800, con la participación de autoridades universitarias, representantes de la empresa y miembros de la comunidad educativa. Durante la jornada se destacó la importancia de generar alianzas estratégicas que permitan acercar la tecnología y la innovación al ámbito académico.

Desde una perspectiva económica, la iniciativa se enmarca en la necesidad de alinear la formación de recursos humanos con las demandas actuales de la industria. La incorporación de equipamiento de última generación en espacios educativos contribuye a reducir brechas de capacitación y a mejorar la competitividad del capital humano local.

La unidad donada fue incorporada al Taller de Mecánica de la FACET, donde será utilizada exclusivamente con fines académicos. Allí, estudiantes y docentes podrán realizar prácticas vinculadas al análisis técnico, desarme y estudio de sistemas, especialmente en áreas como mecánica diésel y tecnología 4×4, en un entorno de aprendizaje real.

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Autoridades académicas y representantes de la empresa coincidieron en destacar el valor de este tipo de articulaciones. Subrayaron que la inversión en educación técnica y el trabajo conjunto entre universidad e industria resultan claves para el desarrollo regional, al tiempo que permiten formar profesionales con conocimientos aplicados y acordes a las necesidades del sector productivo.