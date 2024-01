Liberaron las veredas de Plaza San Martín

Las veredas de Plaza San Martín fueron recuperadas para que los vecinos puedan pasear al aire libre y realizar actividades recreativas o deportivas, en el marco del plan de reordenamiento de los espacios públicos que lleva adelante la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

El Municipio liberó las veredas de ese paseo de barrio Sur que estaban siendo ocupadas con mesas y sillas de bares lindantes, del mismo modo que se hizo en Plaza Urquiza la semana pasada. Tras la medida, operarios de la Dirección de Limpieza Urbana limpian las aceras y ponen a punto la Plaza San Martín.

Cabe recordar que actualmente no existe reglamentación vigente que permita a los gastronómicos ocupar de manera permanente paseos públicos con sus instalaciones.

Los vecinos que suelen pasear por ese espacio verde celebraron la iniciativa de la Intendencia capitalina y la voluntad de avanzar hacia una normativa que ordene los espacios públicos.

Qué dicen los vecinos

Los vecinos celebraron la recuperación de las veredas de la Plaza San Martín y compartieron sus opiniones.

“Me parece maravilloso. Me parece que la plaza es pública y tiene su espacio, tiene sus bancos, tiene sus plantas, tiene su césped para venir a caminar, a correr. Y las sillas de los bares interrumpen y a veces la gente no se queja porque ya está acostumbrada, pero si vos me preguntas yo te digo que me parece perfecto lo que están haciendo, porque en los bares tienen sus espacios ya sea la vereda o dentro del mismo local con aire acondicionado”, dijo Rosa. “Yo creo que la plaza es de todos para todos. Me parece perfecto porque le están dando mucho hincapié al tema de los espacios públicos”, expresó.

“Yo he visto en diferentes plazas cómo han sido distribuidas las mesas de los bares y realmente algunas ocupan un espacio demasiado grande y es demasiado molesto. Era incómodo en el trayecto por la vereda, porque uno a veces se tiene que ver obligada a bajar a la calle, cosas así que son inconvenientes”, comentó Mirna. “La cuestión es reglamentar las cosas para que estén bien predispuestas para todos. Yo ocupo siempre este espacio público. A esta plaza viene mucha gente a hacer cosas, es una plaza entretenida”, señaló.

“Yo siempre vengo por acá, todos los días vengo a caminar. Es feo ver cómo se ocupó casi todo el espacio no y acá se tiene que terminar esto”, opinó Miguel Ángel. “Es una medida muy atinada. Si es público, es para nosotros, para los jubilados, para la gente joven para que venga a divertirse y no para estos señores. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo y más habiendo sido supervisor de la Dirección de Comercio. Ya estoy jubilado y si es una medida que tomó la intendenta estoy totalmente de acuerdo porque son espacios verdes, espacio de nosotros”, recalcó.

Por su parte, Nicolas recordó que “a partir de la pandemia ha surgido esta idea, se ganó a la calle, se ganó la vereda de la plaza”. Y agregó: “Está bueno que nos podamos volver a organizar. Por ejemplo, yo soy vecino de acá de la zona, vengo a correr acá en la plaza y tener las mesitas sí te dificulta cuando ya gana demasiado terreno. Me parece que es como comprometer mucho el espacio de todos. Yo creo que hay que llegar a un consenso y organizarnos”.