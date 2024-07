Llegan a Tucumán los gobernadores para la firma del Pacto de Mayo Mandatarios de todo el país se reunirán con el presidente Javier Milei y el gobernador Osvaldo Jaldo en la Casa Histórica para sellar el acuerdo federal a partir de la medianoche del 9 de Julio.

En el marco de los festejos por el Día de la Independencia, comenzaron a arriban al Aeropuerto Benjamín Matienzo de Tucumán, los gobernadores del país que junto al mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, firmarán el Pacto de Mayo en Casa Histórica con el presidente de la Nación, Javier Milei. Se espera que el primer mandatario nacional arribe a suelo tucumano esta noche.

Los gobernadores que estarán presentes en la firma del acuerdo federal serán: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) y los ex presidentes de la Nación, Mauricio Macri y Adolfo Rodírguez Saa.

A las 14:30, los primeros en llegar en vuelo de línea desde Mendoza, fueron los gobernadores de Cuyo: Catamarca, Mendoza, San Juan y San Luis, quienes fueron recibidos en la aeroestación por los ministros de Educación de Tucumán, Susana Montaldo; de Gobierno y Justicia, b; el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín.

Cerca de las 16 arribó el gobernador de Salta, quien fue recibido la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Vals.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, explicó: “la región de Cuyo está trabajando en proyectos de integración, incluso viajando acá con un vuelo de línea, el gobernador de San Luis, el gobernador de San Juan y el gobernador de Mendoza, juntos, para la firma de este pacto”.

“Tenemos grandes expectativas que el país salga adelante, que haya crecimiento económico, que se recupere la economía. El deterioro social y económico que tiene nuestro país es muy grande y en el territorio se refleja con pobreza, con dificultades de toda índole. No alcanza con hacer buenas administraciones en San Luis, en San Juan o en Mendoza, de nuestras competencias, no alcanza. Necesitamos, además, que haya crecimiento económico y esas herramientas las tiene el Estado Nacional. Por eso apoyamos las leyes Bases y el paquete fiscal”, declaró.

“Justamente creemos que si no se reactiva la economía, los beneficios no los van a ver los puntanos, los sanjuaninos, los mendocinos, los tucumanos y así sucesivamente. Tenemos mucha expectativa y venimos a apoyar para dar un gesto sostenido de que la Argentina quiere salir adelante con este gobierno, con el que eligió la mayoría, con el que eligió el pueblo argentino y quiere salir adelante con la mayoría de las gobernaciones que estamos presentes aquí”, comentó.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, dijo: “Un gusto estar acá en esta hermosa provincia. Una convocatoria muy especial que nos llena de expectativas y de esperanzas. Creo que es positivo que las autoridades del país y de las provincias podamos coincidir y comprometernos con puntos básicos que hacen al futuro del país y de nuestras provincias”.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, detalló: “La verdad que tenemos una jornada muy especial, muy particular para todos los argentinos en general y, por supuesto, para todas las provincias en particular, firmar este acuerdo federal que tiene 10 puntos. La verdad que celebramos los 10 puntos que tienen que ver con acuerdos y con políticas de Estado. A mí me parece que hoy estemos acá, en esta casa que es un monumento histórico, pero también ha sido la usina de inspiración de muchos próceres. Así que compartir con el presidente y, por supuesto, con todos los gobernadores presentes, va a ser realmente muy relevante para toda la Argentina”.

Orrego dijo: “Hemos compartido algunas actividades con el gobernador Jaldo. Me parece que hay muchísimo sentido común. Estoy convencido porque nuestras economías regionales así lo necesitan. Nosotros tomamos esa predisposición y esa determinación al momento de comenzar nuestra gestión. Siempre estamos abiertos, por qué no, a trabajar en conjunto para que la región sea más grande. Tenemos intereses en común, tenemos perspectivas en común, y yo estoy convencido que con la convicción de llevar adelante ideas que además también nos complementan, vamos a encontrar un futuro promisorio para poder llevar adelante políticas de Estado”.

Sanz comentó que “estoy muy contento de estar en Tucumán un día como hoy. Comienza una nueva etapa de la Argentina del encuentro, de trabajar todos juntos por aquellos que más lo necesitan”.

Además, dijo que “no es solamente una firma sino un hecho que los argentinos están esperando. Venimos trabajando los gobernadores del Norte Grande, hoy el norte es la salida del país, tenemos lo que el mundo nos demanda, pero necesitamos obras de infraestructura”.