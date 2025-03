Llegaron a un acuerdo para mejorar los sueldos de la Policía y el Servicio Penitenciario "Son dos instituciones que están marcando una presencia en Tucumán que hace mucho no se veía", los elogió Osvaldo Jaldo.

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó minutos antes del mediodía del jueves el acta de recomposición salarial con la Policía y el Servicio Penitenciario de la provincia.

Estuvieron presentes en la rúbrica los ministros de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, su par de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el jefe de la fuerza, Joaquín Girvau, su segundo, Roque Yñigo, el director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros, el subdirector Diego Leal, el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García.

Jaldo al respeto dijo: “Si bien esta recomposición es muy importante para cada uno pero también hay otros aspectos que tienen una significativa importancia ya que hoy nos encontramos ante una Policía y un Servicio Penitenciaria que recuperó un rol protagónico”.

En ese sentido valoró a “dos instituciones que están marcando una presencia en Tucumán que hace tiempo no se veía. Quizás eso no significa plata y por ahí está por encima del dinero el prestigio como portar el uniforme, algo que logramos juntos en un año y cuatro meses, ustedes (refiriéndose a los mandos superiores) y los que están bajo su mando”.

Jaldo luego reflexionó: “Con el trabajo que hemos realizado en tan poco tiempo -porque pasaron muchos años- y por omisión, error, falta de visión, de no fijar una política, nunca hemos visto a la policía en las condiciones que hoy tenemos y yo tengo más de 40 años en la función pública, por lo que no me lo van a contar: Hoy la Policía tiene prestigio en la calle y un servicio penitenciario con protagonismo y presencia”.

“Hoy sentirse policía y pertenecer al servicio carcelario es un prestigio y honor que les hace bien a ustedes y su familia que se deben sentir orgullosos de ser ser policías y agentes penitenciarios”. (Osvaldo Jaldo, gobernador).

Sistema de cálculos

En su discurso Jaldo manifestó: “El año pasado nos reunimos cinco veces donde recuperamos sistemas de cálculo donde se ponía en vigencia escalas y se respetaba la jerarquización de cada uno de una ley que no se aplicaba y que gracias al ministro y los jefes se puso en vigencia ya que beneficia a la policía, incentiva y motiva para hacer carrera dentro de la fuerza con los ascensos, por eso es una sumatoria de cosas, no solo los porcentajes que estamos dando”.

El titular del PE se explayó: “Analicemos esta sexto vez que nos sentamos y todo lo que logramos con equipamiento, su integridad y darles las herramientas y movilidad para que puedan desarrollar sus tareas. Antes se les exigía pero no se les preguntaba si tenían elementos necesarios para desarrollar la tarea diaria”.

Sistema carcelario

Luego habló del sistema carcelario y el crecimiento. “Se limitaba a Villa Urquiza con detenidos en comisarías esperando para ir a la cárcel. Hoy tenemos transporte directo a Benjamín Paz y en meses vamos a tener 800 plazas más disponibles”.

Luego Jaldo ejemplificó: “Hoy la coordinación entre Policía y Servicio Penitenciario se mejoró sustancialmente. La policía puede hacer su trabajo porque tiene lugares para alojar y el penitenciario para albergarlo y eso no ocurrió y eso llevaba a roces por falta de espacio”.

Para muestra contó que “vemos en la Capital del país como se empiezan a culpar quien tiene a los presos y en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) no tiene donde alojar a los internos y se les escapa en taxi”.

Orgullo

Estas circunstancias llevó a Jaldo a decirles: “Nos debemos sentir orgulloso de lo que avanzamos y evolucionamos, tuvimos una visión y estamos hablando de un año y cuatro meses de gobierno, por eso nos tenemos que sentir muy bien ya que estamos cumpliendo con nuestro rol y función” pero advirtió: “No hay que cruzar los brazos porque no está todo hecho pero hemos diseñado una política de seguridad y carcelaria, pero falta mucho por hacer porque tenemos falencias que debemos corregir de inmediato”.

Para cerrar dijo: “Este gobernador con la plana mayor no queremos retroceder ni un paso para atrás y dar pasos adelante porque tenemos el personal, política decisiones y un gobernador que respalda el accionar de la policía y el servicio penitenciario”.

Golpe inflacionario

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado reconoció “lo acertado que estuvimos el año pasado en hacer cinco (reuniones de) recomposiciones (salariales) que nos permitió atenuar el golpe inflacionaria hacia el salario y recomponer varios ítems que la Policia venía reclamando hace mucho años y el gobernador accedió”

En esa sintonía Amado también reconoció “el trabajo que vienen llevando adelante la policía y el sistema penitenciario con nuevos desafíos y la construcción de la cárcel de Benjamín Paz por lo que implica y el reconocimiento del momento que estamos viviendo en lo económico a nivel nacional”.

Despidos

En ese sentido ejemplificó que “en otras provincias y el gobierno nacional hay despidos de planta permanente como tucumanos de Desarrollo Social (hoy Capital Humano) y aquí el gobernador lo dijo: el ajuste no pasará por los trabajadores menos en el ámbito de seguridad más con el reconocimiento de los tucumanos y la ministra de seguridad de la nación (Patricia Bullrich) hacia ustedes”.

Amado aseveró que “siempre hay un dialogo y no solo de recomposición salarial sino de otro temas y no solo hacemos en una reunión de paritarias” por lo que los invitó a que en cualquier momento estamos dispuestos a escuchar sus reclamos y necesidades y serán trasmitidas al gobernador”, por lo que se comprometió en futuras negociaciones salariales “seguir dialogando para un acercamiento “con los puntos pendientes y mientras esperamos esas instancias seguir trabajando unidos para un Tucumán más seguro”.

Conformes

El jefe de Policía dijo: “Estamos conformes con el acuerdo al que hemos llegado, que es la cláusula general, que beneficia a cada uno de los empleados policiales y del servicio penitenciario”.

“Estas conversaciones vienen teniendo sus resultados desde hace cinco o seis paritarias. La policía y el servicio penitenciario vienes obteniendo logros” y dijo que el acuerdo de paritarias es el máximo logro.

“El gobierno del contador Osvaldo Jaldo autorizó a que se reconozca una tabla jerárquica, que la venimos conversando, se viene aplicando, la vamos a seguir conversando. Esto es una promesa del gobierno de la provincia. Nosotros estamos conformes que cada efectivo de la policía, del servicio penitenciario se encuentre tranquilo, que la familia esté tranquila, que estamos siendo reconocidos en diferentes aspectos, no tan solo en el sueldo sino también en chalecos, automóviles, camionetas, lanchas, cárceles nuevas”.

“Es una verdadera política de seguridad, si no tenemos una política carcelaria, imposible hacer una política de seguridad. De nuestra parte agradecidos porque lo que venimos solicitando se nos viene otorgando”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán