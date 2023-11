Los supermercados registraron un incremento de hasta el 45% en el precio de sus productos Los supermercados comenzaron a recibir este martes listas con fuertes aumentos en sus productos de consumo masivo, en algunos casos de hasta 45%, tras la victoria electoral de Javier Milei y la incertidumbre sobre la continuidad de Precios Justos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El programa oficial, que se extiende también otros rubros y contempla una pauta de incrementos de hasta 5% mensual, está vigente hasta el 31 de diciembre pero el recambio de Gobierno desincentiva su cumplimiento.

De caerse esos acuerdos, habrá un impacto inmediato en la inflación y los bolsillos, por lo que la Secretaría de Comercio comenzó a reunirse desde hoy con las empresas productoras y comercializadoras para buscar una transición ordenada.

Desde el lunes a la noche comenzaron a recibir listas o avisos de incrementos con rangos que van desde el 9% al 45 por ciento. Los primeros en aumentar fueron productos de almacén: gaseosas, algunos alimentos secos, limpieza e higiene personal.

En ese marco, la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini inició este martes una ronda de reuniones con supermercadistas y empresas productoras de consumo masivo. Si bien Precios Justos incluyó una gran cantidad de rubros desde que inició hace casi un año, la mirada está puesta en los artículos de consumo masivo por ser el más sensible para el bolsillo de los consumidores, sobre todo para los de menores ingresos y más aún de cara a las Fiestas.

Guillermo Saccomani, presidente de la Cámara de Supermercadistas y autoservicios de Tucumán, habló con el móvil de El Ocho sobre este tema para brindar detalles de cómo se encuentra la situación en nuestra provincia.

“No hay información certera, pero en realidad algunas empresas registraron aumentos de 30% a 40%, pero nosotros no realizaremos incrementos hasta tener una lista definitiva o real. Hay incertidumbre sobre esto, por eso hay que analizar el día a día de cómo se van dando las cosas”. “Todavía no se hicieron retoques, porque no tenemos información certera de cual es el porcentaje que aumentaron las empresas, la incertidumbre podría estar hasta el 10 de diciembre cuando asuman las nuevas autoridades”.