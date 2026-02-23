Lunes con paraguas: la semana arranca con tormentas en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable para este 23 de febrero. Las lluvias aisladas estarán presentes durante gran parte del día, acompañadas por una visibilidad reducida.

San Miguel de Tucumán inicia la semana bajo condiciones climáticas complejas. Este lunes 23 de febrero, los tucumanos deberán salir preparados para el agua y el calor húmedo. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad amanece con tormentas aisladas y una temperatura que ronda los 25 grados.

El ambiente se sentirá pesado desde temprano: la humedad se ubica en el 96 por ciento, lo que eleva la sensación térmica. Además, se advierte a los conductores circular con precaución, ya que la visibilidad es regular debido a las precipitaciones. La probabilidad de lluvia para la mañana es alta, oscilando entre el 40 y el 70 por ciento, con vientos leves del sector noreste (7 a 12 km/h).

Cómo sigue el tiempo

Para después del mediodía, el panorama no sufrirá grandes cambios. El pronóstico indica que continuarán las tormentas aisladas, con el viento rotando hacia el sector este. La temperatura máxima llegará a los 28 grados, manteniendo el clima inestable.

El alivio —al menos en cuanto a las precipitaciones— podría llegar recién hacia la noche. Si bien el cielo se mantendrá nublado y la temperatura descenderá a los 23 grados, la probabilidad de lluvias bajará al orden del 10 al 40 por ciento. Los vientos cerrarán la jornada soplando desde el norte a velocidades leves.