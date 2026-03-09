La semana arranca con complicaciones climáticas en la capital tucumana. Este lunes 9 de marzo, el paraguas y el piloto son elementos imprescindibles para salir de casa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada marcada por la alta humedad, el descenso de temperatura y fuertes precipitaciones que afectarán el normal desarrollo de las actividades matutinas.
El pronóstico para hoy, paso a paso:
- Mañana de alerta: El día comenzó con tormentas fuertes y una temperatura de 19 grados. El mayor peligro de esta franja horaria radica en la visibilidad muy mala, producto de la intensidad de la lluvia y una humedad agobiante que alcanza el 98 por ciento. Las probabilidades de precipitación rondan entre el 40 y el 70 por ciento, con vientos leves del sudoeste (7 a 12 kilómetros por hora).
- Tarde inestable: Para después del mediodía, el panorama no mostrará grandes mejoras. El cielo continuará cubierto y se esperan tormentas. La temperatura máxima será de apenas 24 grados, trayendo un respiro al calor extremo de semanas anteriores. Los vientos rotarán hacia el sector noreste, manteniendo velocidades de entre 7 y 12 km/h.
- Noche lluviosa: Hacia el final del lunes, el termómetro marcará 21 grados y las ráfagas de viento serán prácticamente nulas (del sudoeste, a 0 – 2 km/h). Sin embargo, la inestabilidad persistirá: la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, en el orden del 40 al 70 por ciento.