Lunes pasado por agua: alerta por tormentas fuertes en el inicio de la semana El Servicio Meteorológico Nacional advierte por un comienzo de semana inestable y peligroso para transitar en San Miguel de Tucumán. La máxima apenas rozará los 24 grados, con altísima humedad y lluvias persistentes.

Por Redacción - El Ocho 09/03/2026 · 6:51