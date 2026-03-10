Martes asfixiante y bajo agua: alerta por tormentas fuertes, 100% de humedad y visibilidad muy mala en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada crítica para transitar por la capital provincial. La máxima será de 25 grados, pero el peligro principal radica en las lluvias persistentes y los bancos de niebla que complican la circulación.

Por Redacción - El Ocho 10/03/2026 · 6:49