San Miguel de Tucumán atraviesa otra jornada pasada por agua. Este martes 10 de marzo, las condiciones meteorológicas exigen extremar las precauciones al salir de casa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día inestable de principio a fin, marcado por un inusual 100% de humedad y precipitaciones constantes que afectarán el ritmo habitual de la ciudad.
El pronóstico detallado para hoy:
- Mañana de alerta: El martes arrancó con tormentas fuertes y una temperatura de 23 grados. El dato más preocupante para quienes deben salir a trabajar o llevar a los chicos a la escuela es la visibilidad muy mala, producto de las precipitaciones y una humedad absoluta del 100 por ciento. Los vientos se mantienen prácticamente nulos desde el sudoeste (0 a 2 kilómetros por hora), lo que hace que el ambiente se sienta aún más pesado. Las probabilidades de lluvia en esta franja rondan entre el 40% y el 70%.
- Tarde inestable: Pasado el mediodía, el escenario no presentará grandes mejoras. El cielo continuará cubierto y se esperan tormentas de variada intensidad. La temperatura máxima apenas trepará hasta los 25 grados. Los vientos tendrán una leve rotación hacia el sector sudeste, incrementando un poco su velocidad (entre 7 y 12 km/h).
- Noche lluviosa: Hacia el final de la jornada, el termómetro descenderá hasta los 20 grados. La inestabilidad seguirá siendo la gran protagonista: la probabilidad de lluvia se mantendrá en el orden del 40 al 70 por ciento, con vientos nuevamente muy leves del sudoeste (0 a 2 km/h).