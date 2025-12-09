Martes con temperaturas agradables en Tucumán: la máxima alcanzará los 29°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias. El cielo estará parcialmente nublado durante el día y la mínima rondará los 18°C.

La ciudad de Tucumán disfrutará este martes 9 de diciembre de una jornada con temperaturas agradables y sin pronóstico de lluvias. El rango térmico oscilará entre una mínima de 18° y una máxima de 29°.

Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzará con el cielo parcialmente nublado y una temperatura inicial de unos 19°. Los vientos serán leves, provenientes del sector norte, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad se mantendrá en un 82 por ciento y la visibilidad será buena.

Para después del mediodía, el pronóstico indica que el cielo continuará parcialmente nublado, y se espera alcanzar la temperatura máxima del día, que será de 29°. Los vientos rotarán al sector este, manteniendo velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el clima rondará los 25°. Los vientos volverán al sector norte con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, y la probabilidad de lluvia se mantendría en cero por ciento para esta franja del día.